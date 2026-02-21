Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
У першому колі сильнішими були ковалівці
фото: ФК «Колос»

Претенденти на місця в єврокубках зійдуться в очному поєдинку

У неділю, 22 лютого 2026 року, на Київщині ковалівський «Колос» зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Колос» – «Полісся»

«Полісся» готується до нового випробування в чемпіонаті. За оцінками офіційного спонсора GGBET, невелику перевагу має команда Руслана Ротаня. На перемогу «поліських вовків» запропонувано коефіцієнт 2,12. Тим часом потенційна звитяга «хліборобів» оцінена кефом 3,97. Нічия в першому після зимової паузи турі стала найменш вірогідним підсумком із балом 3,04. Такі показники на 11:00 21 лютого 2026 року підготував GGBET.

Ризикнути можна з подвійним варіантом – «обидві команди заб'ють + нічия». Коефіцієнт на такий розвиток подій склав 4,39. Віддані вболівальники «Полісся» розглянуть ідею з упевненою перемогою своїх улюбленців. На рахунок 2:0 на користь житомирян виставили привабливий коефіцієнт 7,62. Хто візьме гору? Обирай свій варіант на ggbet.ua і приєднуйся до гри!

Реклама. 21+

Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Передматчевий стан команд

Результати обох колективів під завісу осінньої частини сезону були неідеальними. «Колос» після перемог над «Кудрівкою» і навіть київським «Динамо» підхопив нічийний синдром. «Хлібороби» не перемогли, але й не програли столичній «Оболоні», «Шахтарю» з Донецька та криворізькому «Кривбасу». Зимували ковалівці на високій шостій позиції (25 пунктів).

Тим часом «Полісся» чергувало перемоги з втратою очок. Після розгрому «Олександрії» підопічні Ротаня не впоралися з кам'янець-подільським «Епіцентром» удома. А після перемоги над «Зорею» з Луганська житомиряни програли львівському «Руху». Закрили 2025 рік «поліські вовки» нелегкою перемогою над львівськими «Карпатами» (3:2). Зате залишилися не третій сходинці в турнірній таблиці УПЛ.

«Полісся» взимку підсилилося трьома новачками. Зокрема, з «Колоса» переїхав оборонець Ілір Краснічі (1,2 млн євро). Натомість у румунського ЧФР придбали опорника Ліндона Еммерлаху (1,5 млн), а у львівських «Карпат» – нападника Ігоря Краснопіра (1,2 млн). Тим часом «хлібороби» підсилилися двома вільними агентами. Оборонець Данііл Хрипчук і півзахисник Артем Челядін не коштували клубу ані копійки. А за форварда Ардіта Тахірі заплатили скромні 100 тисяч євро косовському «Лапі».

Історія очних зустрічей

Перше побачення команд у нинішньому сезоні обернулося сенсацією. Колектив Руслана Костишина мінімально здолав «поліських вовків» у їхньому лігві. Єдиний м'яч у протистоянні оформив літній новачок «хліборобів» Юрій Климчук. Нині нападник ділить лідерство в списку бомбардирів Прем'єр-ліги (7 голів).

Без перемог над «Колосом» житомиряни залишилися і в попередній кампанії. Тоді обидва поєдинки завершилися нічиїми (двічі по 1:1). Остання (і єдина) перемога «Полісся» над ковалівцями датована квітнем 2024 року. Та й та звитяга була мінімальною. Загалом шляхи суперників перетиналися п'ять разів. Найпопулярніший підсумок – нічия (тричі).

Де дивитися матч «Колос» – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 13:00 за київським часом.

До слова, «Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії. Вінгер Чебер Алькайн доневдавна виступав за «Ейбар» у Ла Лізі 2. За його плечима також поєдинки в Ла Лізі за «Алавес».

Тим часом у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення». Її головними героями стали рідні брати Михайленки – півзахисник «Динамо» Микола та командир екіпажу мобільної групи ППО Сергій. Зняв фільм знаменитий режисер Володимир Мула.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Полісся» ФК «Колос» (Ковалівка) УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Авангард» став популярним серед українських клубів
Три клуби УПЛ зібралися ділити один стадіон навесні
11 лютого, 16:55
Дмитро Криськів підписав договір із Сергієм Палкіним
Півзахисник збірної України продовжив контракт із «Шахтарем»
12 лютого, 12:36
Арда Туран прагне завоювати трофей на євроарені
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
16 лютого, 16:28
Данило Колесник став антигероєм скандалу
Футболіст команди УПЛ виклав у мережу відео, на якому він вдарив військовослужбовця
17 лютого, 15:34
Генріх Мхітарян сфокусований на виступах за «нерадзуррі»
Вічний рекордсмен УПЛ відмовився грати за збірну
17 лютого, 19:25
Хусрав Тоіров ніяк не може пробитися до основи «гірників»
«Шахтар» відпустив двох футболістів на правах оренди
19 лютого, 14:37

Новини

«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
В Україні молитимуться з шоломом Гераскевича? Пропагандистка Латиніна поширила новий фейк
Визначилася фіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026: де і коли дивитися вирішальну гру
Визначилася фіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026: де і коли дивитися вирішальну гру
Остання біатлонна гонка Олімпіади-2026: прогноз і анонс жіночого мас-старту
Остання біатлонна гонка Олімпіади-2026: прогноз і анонс жіночого мас-старту
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 21 лютого
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 21 лютого
Чехія оголосила бойкот відкриття Паралімпіади через прапори РФ і Білорусі
Чехія оголосила бойкот відкриття Паралімпіади через прапори РФ і Білорусі

Новини

В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Сьогодні, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
Вчора, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Вчора, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Вчора, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
19 лютого, 03:53

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну