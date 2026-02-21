«Колос» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ

Претенденти на місця в єврокубках зійдуться в очному поєдинку

У неділю, 22 лютого 2026 року, на Київщині ковалівський «Колос» зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Результати обох колективів під завісу осінньої частини сезону були неідеальними. «Колос» після перемог над «Кудрівкою» і навіть київським «Динамо» підхопив нічийний синдром. «Хлібороби» не перемогли, але й не програли столичній «Оболоні», «Шахтарю» з Донецька та криворізькому «Кривбасу». Зимували ковалівці на високій шостій позиції (25 пунктів).

Тим часом «Полісся» чергувало перемоги з втратою очок. Після розгрому «Олександрії» підопічні Ротаня не впоралися з кам'янець-подільським «Епіцентром» удома. А після перемоги над «Зорею» з Луганська житомиряни програли львівському «Руху». Закрили 2025 рік «поліські вовки» нелегкою перемогою над львівськими «Карпатами» (3:2). Зате залишилися не третій сходинці в турнірній таблиці УПЛ.

«Полісся» взимку підсилилося трьома новачками. Зокрема, з «Колоса» переїхав оборонець Ілір Краснічі (1,2 млн євро). Натомість у румунського ЧФР придбали опорника Ліндона Еммерлаху (1,5 млн), а у львівських «Карпат» – нападника Ігоря Краснопіра (1,2 млн). Тим часом «хлібороби» підсилилися двома вільними агентами. Оборонець Данііл Хрипчук і півзахисник Артем Челядін не коштували клубу ані копійки. А за форварда Ардіта Тахірі заплатили скромні 100 тисяч євро косовському «Лапі».

Історія очних зустрічей

Перше побачення команд у нинішньому сезоні обернулося сенсацією. Колектив Руслана Костишина мінімально здолав «поліських вовків» у їхньому лігві. Єдиний м'яч у протистоянні оформив літній новачок «хліборобів» Юрій Климчук. Нині нападник ділить лідерство в списку бомбардирів Прем'єр-ліги (7 голів).

Без перемог над «Колосом» житомиряни залишилися і в попередній кампанії. Тоді обидва поєдинки завершилися нічиїми (двічі по 1:1). Остання (і єдина) перемога «Полісся» над ковалівцями датована квітнем 2024 року. Та й та звитяга була мінімальною. Загалом шляхи суперників перетиналися п'ять разів. Найпопулярніший підсумок – нічия (тричі).

Де дивитися матч «Колос» – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 13:00 за київським часом.

