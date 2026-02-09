Головна Спорт Новини
Легендарний тренер назвав головний недолік Судакова

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Легендарний тренер назвав головний недолік Судакова
Георгій Судаков отримав настанови від Жозе Моурінью
фото: ФК «Бенфіка»

Зірка збірної України повинен покращити щонайменше одну характеристику

Керманич лісабонської «Бенфіки» Жозе Моурінью прагне більшої результативності від півзахисника Георгія Судакова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Після непростої перемоги над «Алверкою» (2:1) у чемпіонаті Португалії знаменитий фахівець поміркував про атакувальний потенціал своїх підопічних. За його словами, в команді відчувається брак виконавців із жагою забитих м'ячів.

«Погляньте на статистику цих атакувальних гравців. Скільки голів за кар'єру забили Престіанні, Судаков, Шельдеруп? І ми говоримо про дуже хорошим гравців, які добре прогресують у багатьох аспектах гри, але нам потрібно покращити їхні показники. Атакувальні гравці повинні забити більше дев'яти голів. Менше десяти – показник для інших амплуа. Атакувальні гравці за певний період повинні мати двозначні числа», – заявив Моурінью.

Після переходу до «Бенфіки» Судаков провів за лісабонців 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі. «Орли» заплатять за українця орієнтовно 20,25 млн євро. У двох останніх сезонах за донецький «Шахтар» він забив по 10 голів і більше.

Моурінью повернувся до Португалії у вересні після понад 20-річної подорожі Європою. За цей час він встиг стати чемпіоном Англії (тричі), Італії (двічі) та Іспанії, тріумфував у Лізі чемпіонів із міланським «Інтером», виграв Лігу Європи з англійським «Манчестер Юнайтед», переміг у Лізі конференцій на чолі італійської «Роми», завоював низку другорядних трофеїв.

Нагадаємо, Україні щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу, необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

