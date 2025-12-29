«Мені треба посидіти, випити пива, вина...». Мілевський порівняв себе з Роналду

Мілевський: Я не розумію, як Роналду живе

Колишній форвард збірної України з футболу та київського «Динамо» Артем Мілевський розповів, що не зміг би так само дотримуватися спортивного режиму, як це робить португальський нападник Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на подкаст «Король Твого Міста».

Що, на твою думку, найскладніше в кар’єрі футболіста? Не просто в спортивному сенсі, а взагалі...

Для мене, напевно, це... Для мене, підкреслюю – жити, як Кріштіану Роналду.

Найскладніше?

Бути таким профіком. Вимикай... Чесно, відверто... От не можу я, як він. Мені треба посидіти, випити пива, випити вина... Я не розумію, як він живе. Можливо, якби я жив, як він... От саме чітко, займався, о 3-й ночі ходив – то, можливо, у мене було б щось схоже. Але...

Це завжди дуже сильний компроміс з самим собою...

Для мене це нонсенс. Ти мене спитав – я тобі відповів.

Мілевський провів за «Динамо» 276 матчів, забив 87 голів і віддав 74 гольові передачі.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3