Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Київ Кепіталз» можуть підсилити свій склад призером Чемпіонату світу з хокею

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Київ Кепіталз» можуть підсилити свій склад призером Чемпіонату світу з хокею
У 2025 році клуб отримав дозвіл Федерації хокею України на участь у Балтійській хокейній лізі, паралельно поєднуючи виступи в українському чемпіонаті
фото: Lausanne HC

Київський клуб наразі офіційно не оголосив, чи справді відбулися нові трансфери

Столичний хокейний клуб «Київ Кепіталз», який наразі лідирує в Балтійській лізі, відзначився неочікуваними трансферами для вирішальної частини сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Хто ж став кандидатом на підсилення української команди?

У заявці української команди з'явилося ім'я зіркового латвійського форварда Рональдса Кеніньша, що стало несподіванкою для європейських спортивних медіа. 34-річний нападник має вражаючий послужний список. У період з 2014 по 2016 роки Кеніньш виступав у найсильнішій лізі світу – НХЛ, захищаючи кольори «Ванкувер Кеннакс». За цей час він провів 38 матчів, у яких відзначився 4 шайбами та 8 результативними передачами.

Крім того, Рональдс є легендою збірної Латвії: на його рахунку 142 гри за національну команду, участь в 11 чемпіонатах світу та двох Олімпіадах. Найвищим міжнародним досягненням гравця стала бронзова медаль ЧС-2023. Останній рік форвард провів без ігрової практики після завершення етапів оренди в Швейцарії та Фінляндії, тож перехід до Києва стане для нього шансом перезапустити кар'єру. У «Кепіталз» Кеніньш зустріне свого давнього партнера по збірній та НХЛ – капітана киян Мартіньша Карсумса. Таким чином, український клуб зібрав у своєму складі відразу двох латвійських ветеранів із досвідом виступів за океаном, що робить київську атаку чи не найпотужнішою в лізі.

Інший трансфер

Окрім Кеніньша, склад лідера чемпіонату підсилив 21-річний італійський захисник Альберто Коллі. Вихованець ХК «Кортіна», який уже встиг дебютувати за національну збірну Італії, вперше спробує свої сили за кордоном. Підписання гравців такого рівня свідчить про серйозні амбіції «Київ Кепіталз» здобути чемпіонство.

Турнірні переспективи команди

Минулої суботи кияни вже довели свою силу, обігравши чинного чемпіона, ризький «Мого», з рахунком 3:2 та очоливши турнірну таблицю. Наразі в української команди 51 бал, але перевага над другим місцем, згаданим вище «Мого», складає лише один заліковий пункт. 

Нагадаємо, що «Крижинка-Кепіталз» повернулася до участі в Чемпіонаті України з хокею. Київський клуб, який після п'яти зіграних матчів посідав останнє місце у турнірній таблиці, оголосив про тимчасове припинення виступів, через що був скасований запланований матч проти «Шторма» (за нього пізніше була зарахована технічна поразка 0:1). 

Теги: хокей

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські і білоруські команди попри спекуляції не виступлять на Олімпійських Іграх-2026
Міжнародна федерація хокею може допустити юніорські збірні РФ і Білорусі
22 сiчня, 20:27
Марченко: Ми дуже хотіли б потрапити на Олімпіаду
«Усі радіють, крім нас». Російський хокеїст поскаржився на відсторонення РФ від Олімпіади
22 сiчня, 07:01
Гречанін назвав гравців команди «Астана» «під*рами» та «чебур*дами»
Російський коментатор у прямому ефірі образив за національною ознакою казахстанських дітей
13 сiчня, 14:12
Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»
Троє хокеїстів з російського чемпіонату зіграють за збірну Словаччини на Олімпіаді
8 сiчня, 17:39
Мартін Гернат грає за ярославський «Локомотив»
За збірні Словаччини і Франції на Олімпіаді зіграють хокеїсти з російського чемпіонату
6 сiчня, 17:26
Швеція у фіналі здолала Чехію
Сенсаційна розв'язка. Визначився переможець молодіжного чемпіонату світу з хокею
6 сiчня, 10:41
Чехія у фіналі зіграє зі Швецією
Стали відомі фіналісти молодіжного чемпіонату світу з хокею
5 сiчня, 17:30
Колтон Парайко протягом своєї кар'єри забив сім шайб за збірну Канади
Чотири хокеїсти з українським корінням виступлять на Олімпіаді-2026
4 сiчня, 23:07
Внаслідок удару в Овечкіна пішла кров
Путініст Овечкін отримав по обличчю та втратив частину зуба під час гри НХЛ
4 сiчня, 10:19

Новини

Легенда гірськолижного спорту планує виступити на Олімпіаді з важкою травмою коліна
Легенда гірськолижного спорту планує виступити на Олімпіаді з важкою травмою коліна
На Кубку світу в Німеччині злочинці викрали спорядження стрибунів із трампліну з Норвегії
На Кубку світу в Німеччині злочинці викрали спорядження стрибунів із трампліну з Норвегії
«Кривбас» знявся з баскетбольної Суперліги
«Кривбас» знявся з баскетбольної Суперліги
«Київ Кепіталз» можуть підсилити свій склад призером Чемпіонату світу з хокею
«Київ Кепіталз» можуть підсилити свій склад призером Чемпіонату світу з хокею
16-річна двоборка Козлова вперше в кар'єрі виграла етап Інтерконтинентального кубка
16-річна двоборка Козлова вперше в кар'єрі виграла етап Інтерконтинентального кубка
«Волинь будеш пам'ятати вічно». Мудрик отримав бан за сварку з поляком у кібергрі
«Волинь будеш пам'ятати вічно». Мудрик отримав бан за сварку з поляком у кібергрі

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua