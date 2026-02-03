«Київ Кепіталз» можуть підсилити свій склад призером Чемпіонату світу з хокею

У 2025 році клуб отримав дозвіл Федерації хокею України на участь у Балтійській хокейній лізі, паралельно поєднуючи виступи в українському чемпіонаті

Київський клуб наразі офіційно не оголосив, чи справді відбулися нові трансфери

Столичний хокейний клуб «Київ Кепіталз», який наразі лідирує в Балтійській лізі, відзначився неочікуваними трансферами для вирішальної частини сезону 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Хто ж став кандидатом на підсилення української команди?

У заявці української команди з'явилося ім'я зіркового латвійського форварда Рональдса Кеніньша, що стало несподіванкою для європейських спортивних медіа. 34-річний нападник має вражаючий послужний список. У період з 2014 по 2016 роки Кеніньш виступав у найсильнішій лізі світу – НХЛ, захищаючи кольори «Ванкувер Кеннакс». За цей час він провів 38 матчів, у яких відзначився 4 шайбами та 8 результативними передачами.

Крім того, Рональдс є легендою збірної Латвії: на його рахунку 142 гри за національну команду, участь в 11 чемпіонатах світу та двох Олімпіадах. Найвищим міжнародним досягненням гравця стала бронзова медаль ЧС-2023. Останній рік форвард провів без ігрової практики після завершення етапів оренди в Швейцарії та Фінляндії, тож перехід до Києва стане для нього шансом перезапустити кар'єру. У «Кепіталз» Кеніньш зустріне свого давнього партнера по збірній та НХЛ – капітана киян Мартіньша Карсумса. Таким чином, український клуб зібрав у своєму складі відразу двох латвійських ветеранів із досвідом виступів за океаном, що робить київську атаку чи не найпотужнішою в лізі.

Інший трансфер

Окрім Кеніньша, склад лідера чемпіонату підсилив 21-річний італійський захисник Альберто Коллі. Вихованець ХК «Кортіна», який уже встиг дебютувати за національну збірну Італії, вперше спробує свої сили за кордоном. Підписання гравців такого рівня свідчить про серйозні амбіції «Київ Кепіталз» здобути чемпіонство.

Турнірні переспективи команди

Минулої суботи кияни вже довели свою силу, обігравши чинного чемпіона, ризький «Мого», з рахунком 3:2 та очоливши турнірну таблицю. Наразі в української команди 51 бал, але перевага над другим місцем, згаданим вище «Мого», складає лише один заліковий пункт.

Нагадаємо, що «Крижинка-Кепіталз» повернулася до участі в Чемпіонаті України з хокею. Київський клуб, який після п'яти зіграних матчів посідав останнє місце у турнірній таблиці, оголосив про тимчасове припинення виступів, через що був скасований запланований матч проти «Шторма» (за нього пізніше була зарахована технічна поразка 0:1).