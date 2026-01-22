Міжнародна федерація хокею може допустити юніорські збірні РФ і Білорусі

Наразі йде аналіз ризиків від участі представників країн-агресорок

Рада Міжнародної федерації хокею на своєму останньому засіданні 22 січня 2026 року оновила статус збірних Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IIHF.

Згідно з оприлюдненою заявою, організація вирішила залишити в силі повне відсторонення національних збірних та клубних команд обох країн на сезон 2026/27. Рішення ґрунтується на детальному аналізі ризиків, який показав, що поточні умови безпеки все ще не дозволяють гарантувати належний рівень захисту для всіх учасників, офіційних осіб та вболівальників під час проведення турнірів. Пріоритетом для IIHF залишається стабільна організація заходів, що в нинішніх геополітичних обставинах є неможливим у разі залучення дорослих команд країн-агресорок.

Водночас федерація продемонструвала певну зміну риторики щодо підростаючого покоління, спираючись на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. IIHF оголосила, що розгляне можливість повернення юніорських збірних Росії та Білорусі до чемпіонатів, починаючи з сезону 2027/28. Це потенційне повернення стосуватиметься як національних команд, так і молодіжних клубів. Проте в організації чітко наголосили: розгляд цього питання не є гарантією допуску. Якщо протягом наступних місяців аналіз ризиків покаже їхнє суттєве зниження, федерація почне співпрацю з відповідними національними асоціаціями для розробки механізму інтеграції молоді.

Хокейні команди Росії та Білорусі перебувають під санкціями та відсторонені від світових форумів усіх рівнів ще з лютого 2022 року.

Нагадаємо, що російський хокеїст поскаржився на відсторонення РФ від Олімпіади. «Зараз важко. Усі радіють Олімпіаді, крім нас. І, звичайно, ми дуже хотіли б потрапити на Олімпіаду. Росія мала б чудову команду, тому що наш склад виглядав би просто чудово», – заявив Кирило Марченко.