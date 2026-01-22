Головна Спорт Новини
«Усі радіють, крім нас». Російський хокеїст поскаржився на відсторонення РФ від Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Усі радіють, крім нас». Російський хокеїст поскаржився на відсторонення РФ від Олімпіади
Марченко: Ми дуже хотіли б потрапити на Олімпіаду
фото: НХЛ

Олімпіада відбудеться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо

Російський нападник клубу НХЛ «Коламбус» Кирило Марченко прокоментував відсторонення російської хокейної збірної від участі в Олімпіаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Зараз важко. Усі радіють Олімпіаді, крім нас. І, звичайно, ми дуже хотіли б потрапити на Олімпіаду. Росія мала б чудову команду, тому що наш склад виглядав би просто чудово», – заявив Марченко.

Олімпіада відбудеться з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, групи для чоловічих та жіночих хокейних турнірів на Олімпійських іграх 2026 року були сформовані без збірних команд Росії.

Склад учасників турніру був сформований на підставі рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який не змінював своє рішення щодо недопуску російських команд на Ігри-2026.

Склади груп олімпійського чоловічого турніру з хокею

  • Група A: Канада, Швейцарія, Чехія, Франція
  • Група B: Фінляндія, Швеція, Словаччина, Італія
  • Група C: США, Німеччина, Латвія, Данія

Склади груп олімпійського жіночого турніру з хокею

  • Група A: Канада, США, Фінляндія, Чехія, Швейцарія
  • Група B: Японія, Швеція, Німеччина, Італія, Франція

З 2022 року команди Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних турнірів через російську агресію проти України.

