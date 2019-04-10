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    Київське «Динамо» «підсилилося» уругвайцем, який не грав ніде з жовтня 2018-го

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    Карлос Де Пена - чергова геніальна знахідка Віталія Сівкова і селекційної служби &laquo;Динамо&raquo; - Київське «Динамо» «підсилилося» уругвайцем, який не грав ніде з жовтня 2018-го
    Карлос Де Пена - чергова геніальна знахідка Віталія Сівкова і селекційної служби «Динамо»
    ФК Динамо

    Чергове геніальне придбання «біло-синіх»

    Футбольний клуб «Динамо» уклав угоду з 27-річним уругвайським вінґером/форвардом Карлосом де Пеною.

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    Карлос Марія де Пена Боніно підписав з «Динамо» контракт, перебуваючи у статусі вільного агента. Угода розрахована до кінця сезону-2018/2019 з опцією продовження.

    У новому клубі Карлос виступатиме з ігровим номером 14 на формі.

    Карлос де Пена – вихованець футбольної школи уругвайського клубу «Насьональ». Дебютував за основну команду 20 лютого 2013 року у гостьовому матчі Кубка Лібертадорес проти «Толуки» (3:2). 2 червня 2013 року, в останньому турі чемпіонату Уругваю, де Пена забив свій перший гол, вразивши ворота «Монтевідео Вондерерс» і принісши перемогу своїй команді (2:1).

    1 вересня 2015 року де Пена підписав трирічний контракт з клубом англійського Чемпіоншипа «Мідлсбро».

    31 січня 2017 року на правах оренди до кінця сезону перейшов до клубу «Реал Ов'єдо», що представляє іспанську Сеґунду. 19 липня 2017 року контракт де Пени з «Мідлсбро» був розірваний за обопільною згодою сторін.

    У 2018 році Карлос знову виступав за «Насьональ», після закінчення сезону став вільним агентом.

    За останній 21 місяць Де Пена відразу дев'ять місяців був без клубу і відповідно без ігрової практики. Останній матч провів 31 жовтня 2018 го року - півроку взагалі ніде не грав.

     Читайте також: «Шахтар» - «Динамо»: драма була, а видовища – небагато

    Джерело: Офіційний сайт Динамо

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