Київський «Сокіл» підсилився українським хокеїстом, який прийняв громадянство Росії

Владислав Лисенко грав у складах юнацьких збірних РФ

У складі київського «Сокола», котрий посідає в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги друге місце, відбулися кадрові зміни.

Склад киян поповнив 25-річний вихованець дитячо-юнацької школи «Сокіл», оборонець Владислав Лисенко. Саме в школі «Сокола» Владислав розпочав свій хокейний шлях, який потім продовжив в російських клубах, де і отримав громадянство Росії. Точніше, після дебюту в Молодіжній хокейній лізі РФ у складі митищинського «Атланта» в сезоні-2011/2012, Владислав переїхав у Північну Америку, де виступав у юнацьких лігах за Waterloo Black Hawks (США), канадські Sherbrooke Phoenix, Val-d'Or Foreurs і Charlottetown Islanders. Паралельно Лисенко викликався у збірні РФ своїх вікових груп і брав участь у чемпіонаті світу U17 у 2012-му й чемпіонаті світу U18 e 2013-му.

У сезоні-2014/2015 Владислав отримав запрошення з клубу Континентальної хокейної ліги «Витязь» із Подольська. Але зігравши за основну команду лише чотири матчі, Лисенко здебільшого виступав за клуб МХЛ «Русскіє витязі». Так само не вдалося Лисенку закріпитися в наступному сезоні в іншому клубі КХЛ – «Адміралі» з Владивостока.

Надалі Владислав виступав за клуби Вищої хокейної ліги (ВХЛ) – «Сокол» з Красноярська, «Сахалін», «Горняк» з Учали, «Молот-Прікамьє» з Пермі, а сезон-2019/2020 провів у тій же лізі, але за китайський «Чентоу».

Сезон-2020/2021 гравець розпочинав у чемпіонаті Білорусі, в жлобинському «Металурзі», де за 12 матчів набрав 2 (0+2) очки і 6 хвилин штрафу при показнику корисності -1.

У складі київського «Сокола» Владислав Лисенко гратиме під номером 32.

В той же час київський клуб припинив співпрацю з оборонцями Олександром Фірсовим та Микитою Кругляковим. Фірсов провів 17 ігор, набрав 5 (0+5) очок, 8 хвилин штрафу з показником корисності +1. Кругляков поповнив склад «Сокола» в ході сезону і провів 4 гри, за які не набрав очок, при показнику корисності -3.