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    Статті

    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    &laquo;Вовки&raquo; у другому матчі з&nbsp;&laquo;Соколом&raquo; виглядали злішими - Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    «Вовки» у другому матчі з «Соколом» виглядали злішими
    Світлина - Іван Вербицький

    «Крижані Вовки» здобули першу перемогу в сезоні

    Київські «Крижані Вовки» здобули свою першу перемогу в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги сезону-2020/2021 років. У другому за три дні столичному дербі з «Соколом» команда білоруського спеціаліста Євгена Каштанова здобула перемогу завдяки шайбі на початку третього періоду.

    «Сокіл» (Київ) – «Крижані Вовки» (Київ) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

    Шайби: 0:1 – Шапіро (Шабанов, Маландін), 21:12. 1:1 – Середницький (Фірсов, Павлов), 25:38. 1:2 – Панков (Ємелін, Сурін), 42:05

    «Сокіл»: Пеленський; Олендаренко – Голубич, Сисак – Платонов, Фірсов – Павлов, Сушков – Олексій Сиротенко; Середницький – Єгор Кузьменко – Олександр Павленко, Фелікс Морозов – Михайло Сімчук – Андрій Міхнов, Рубан – Ступак – Німенко, Гончаренко – Ярослав Панченко – Пойманов. Тренер – Олег Шафаренко

    «Крижані Вовки»: Стельмах; Жигалов – Моксунен, Неверов – Карпов, Борисов – Сисоєв; Ємелін – Сурін – Панков, Маландін – Шапіро – Шабанов, Черемнов – Андрющенко – Абаджян, Болотін – Найдьонов – Булах. Тренер – Євген Каштанов

    12 листопада. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

    Родзинкою першого матчу між суперниками три дні тому в Броварах була перша в поточному сезоні УХЛ знакова бійка між оборонцем «Вовків» Костянтином Фроленком і нападником «Сокола» Олександром Павленком. Переможцем сутички став Костянтин, якому як ініціаторові побоїща судді тоді виписали матч-штраф. Відповідно у четвер на льоду АТЕКу Фроленка не було. Проте, переглядаючи поєдинок у компанії коханої, Костянтин одначе залишався душею «Крижаних Вовків», підбадьорюючи партнерів за командою як у перерві, так і під час гри.

    Варто сказати, що команда Євгена Каштанова в цій зустрічі виглядала банально свіжішою, агресивнішою і вочевидь ліпше налаштованою на перемогу з емоційної точки зору. Складається враження, що після інтенсивного старту – шостої гри за три тижні – «соколята» виглядали виснаженими. Через те, навіть володіючи перевагою, підопічні Олега Шафаренка діяли без притаманної в перших поєдинках чемпіонату легкості.

    Таким чином, «Крижані Вовки» реваншувалися перед «Соколом» як за чотири міжсезонних, так і за найсвіжішу «офіційну» поразку.

    «Нас мало прорвати. Попри поразки в п’яти стартових матчах чемпіонату, всі ці зустрічі були щільними, - каже «Главкому» тренер переможців Євген Каштанов. – Ми налаштовувалися на цей матч. Оскільки два наших очних поєдинки проти «Сокола» розділяло всього два дні, вийшло немов мініплей-оф. Ми знали опонентів і просто намагалися виправити свої помилки. Так, нам ще багато що не виходить, але самовіддачею хлопців я задоволений. Зрештою, нам нікуди відступати. Начебто видаємо хороші матчі, але не могли довести їх до перемоги. Сьогодні нарешті вийшло все. Хлопці майже всю гру витримували нашу систему. Потихеньку ростемо, команда створюється. Думаю, ця перемога додасть нам емоцій напередодні наступних зустрічей. Так само як додала азарту бійка у попередньому матчі. Ця сутичка підбадьорила команду. Після неї ми вже не могли поступитися. Зрештою, ми могли зіграти ліпше ще й у першому поєдинку проти «Сокола», але там суперники нас підловили в овертаймі. Приємно, що проаналізувавши ці помилки, сьогодні ми їх не допускали».

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    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Як «Вовки» дотисли «Сокіл». Репортаж із київського дербі
    Світлина - Іван Вербицький

    «Сокіл» з вісьмома очками посідає третє місце, поступаючись тільки фіналістам минулого чемпіонату. «Донбас» і «Кременчук» мають по 12 очок, але донеччани виграли усі шість матчів, а чинні чемпіони при шести перемогах зазнали однієї поразки. Четвертим іде херсонський «Дніпро» - шість очок. У «Краматорська», «Крижаних Вовків» і «Білого Барса» по три пункти. Замикає таблицю «Маріуполь» - два очки.

    Наступні поєдинки київські команди проведуть у суботу, 14 листопада. «Сокіл» о 13:00 зіграє в Білій Церкві з «Білим Барсом». «Вовки» о 15:30 прийматимуть у Броварах «Кременчук».

    Іван Вербицький, «Главком»

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    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Богдан Середницький Ярослав Панченко Фелікс Морозов Сєрґєй Ємелін Олексій Сиротенко Андрій Міхнов Михайло Сімчук ХК «Крижані Вовки» Олег Шафаренко Олександр Павленко Єгор Кузьменко Олександр Фірсов Владислав Павлов Кирило Фроленко Сєрґєй Сурін Алєксандр Панков Кірілл Маландін Соломон Шапіро Нікіта Шабанов Євген Каштанов
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