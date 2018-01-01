Кінгсбері з Канади виграв золоту медаль Пхьончхану-2018 у чоловічому могулі

Срібло дісталося Австралії, а бронза – Японії

Канадський фристайліст Мікаель Кінгсбері завоював золото у могулі на Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані. Канадець у головному, третьому, фіналі набрав 86.63 бала. Срібним призером змагань став австралієць Метт Грехем – 82.57. А трійку призерів замкнув японець Даіті Хара – 82.19. Зазначимо, що четверте місце відстало від



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Срібло дісталося Австралії, а бронза – Японії

Канадський фристайліст Мікаель Кінгсбері завоював золото у могулі на Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані.

Канадець у головному, третьому, фіналі набрав 86.63 бала.

Срібним призером змагань став австралієць Метт Грехем – 82.57. А трійку призерів замкнув японець Даіті Хара – 82.19.

Зазначимо, що четверте місце відстало від п’єдесталу пошани більше ніж на п'ять балів.

Зауважимо, що 25-річний Кінгсбері вперше став олімпійський чемпіоном. На Олімпіаді-2014 він задовольнився сріблом.

Нагадаємо, Україна у чоловічому могулі на Олімпіаді-2018 не була представлена.

Водночас, у жінок Тетяна Петрова не зуміла з першої спроби подолати кваліфікацію.

У підсумку, після другої кваліфікації, вона фінішувала передостанньою у жіночому могулі.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Фристайл

Чоловічий могул

1. Мікаель Кінгсбері (Канада) – 86.63

2. Метт Грехем (Австралія) – 82.57

3. Даіті Хара (Японія) – 82.19

Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.