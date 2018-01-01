Кінгсбері з Канади виграв золоту медаль Пхьончхану-2018 у чоловічому могулі
- Сьогодні, 17:04
-
Розсилка
Срібло дісталося Австралії, а бронза – Японії
Канадський фристайліст Мікаель Кінгсбері завоював золото у могулі на Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані.
Канадець у головному, третьому, фіналі набрав 86.63 бала.
Срібним призером змагань став австралієць Метт Грехем – 82.57. А трійку призерів замкнув японець Даіті Хара – 82.19.
Зазначимо, що четверте місце відстало від п’єдесталу пошани більше ніж на п'ять балів.
Зауважимо, що 25-річний Кінгсбері вперше став олімпійський чемпіоном. На Олімпіаді-2014 він задовольнився сріблом.
Нагадаємо, Україна у чоловічому могулі на Олімпіаді-2018 не була представлена.
Водночас, у жінок Тетяна Петрова не зуміла з першої спроби подолати кваліфікацію.
У підсумку, після другої кваліфікації, вона фінішувала передостанньою у жіночому могулі.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Фристайл
Чоловічий могул
1. Мікаель Кінгсбері (Канада) – 86.63
2. Метт Грехем (Австралія) – 82.57
3. Даіті Хара (Японія) – 82.19
Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.