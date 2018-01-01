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    Кінгсбері з Канади виграв золоту медаль Пхьончхану-2018 у чоловічому могулі

    Срібло дісталося Австралії, а бронза – Японії
    Канадський фристайліст Мікаель Кінгсбері завоював золото у могулі на Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані. Канадець у головному, третьому, фіналі набрав 86.63 бала. Срібним призером змагань став австралієць Метт Грехем – 82.57. А трійку призерів замкнув японець Даіті Хара – 82.19. Зазначимо, що четверте місце відстало від
    • Сьогодні, 17:04
    • Розсилка
    Фото Getty Images
    Фото Getty Images

    Срібло дісталося Австралії, а бронза – Японії

    Канадський фристайліст Мікаель Кінгсбері завоював золото у могулі на Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхьончхані.

    Канадець у головному, третьому, фіналі набрав 86.63 бала.

    Срібним призером змагань став австралієць Метт Грехем – 82.57. А трійку призерів замкнув японець Даіті Хара – 82.19.

    Зазначимо, що четверте місце відстало від п’єдесталу пошани більше ніж на п'ять балів.

    Зауважимо, що 25-річний Кінгсбері вперше став олімпійський чемпіоном. На Олімпіаді-2014 він задовольнився сріблом.

    Нагадаємо, Україна у чоловічому могулі на Олімпіаді-2018 не була представлена.

    Водночас, у жінок Тетяна Петрова не зуміла з першої спроби подолати кваліфікацію.

    У підсумку, після другої кваліфікації, вона фінішувала передостанньою у жіночому могулі.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Фристайл

    Чоловічий могул

    1. Мікаель Кінгсбері (Канада) – 86.63
    2. Метт Грехем (Австралія) – 82.57
    3. Даіті Хара (Японія) – 82.19

    Знайомтесь з повним розкладом змагань на Зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    спорт Олімпійські ігри (Олімпіада) лижний спорт
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