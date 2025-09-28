Головна Спорт Новини
Кличко зіграв результативний матч за молодіжну команду «Монако»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Кличко зіграв результативний матч за молодіжну команду «Монако»
Кличко провів на майданчику 21 хвилину, за яку набрав 15 очок

У першому турі нового сезону «Монако» U-21 обіграло «Ле-Портель» 86:68

Український баскетболіст Максим Кличко провів найрезультативніший матч за молодіжну команду «Монако» з часів виступів у команді. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

В першому турі нового сезону «Монако» U-21 обіграло «Ле-Портель» 86:68. Кличко провів на майданчику 21 хвилину, за яку набрав 15 очок (7/9 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 7 підбирань, віддав 3 передачі, зробив 1 перехоплення та 1 блок-шот при 4 фолах та 3 втратах.

«Капферберг Буллз» в чемпіонаті Австрії стартував з поразки від «Вельсу» 73:84. Українець Віталій Зотов за «Капферберг Буллз» зіграв 33 хвилини, набрав 11 очок (1/6 двоочкові, 2/8 триочкові, 3/4 штрафні), зробив 1 підбирання, 4 передачі, 2 перехоплення при 3 фолах та 3 втратах.

Артему Ковальову не встигли оформити дозвіл на роботу у Німеччині, тому він лише з трибун спостерігав, як його «Байройт» в першому турі другого дивізіону обіграв «Падерборн» з рахунком 94:73.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

