«Дніпро» програв «Брашову» у першій грі кваліфікації Кубку Європи ФІБА

«Дніпро» програв перший матч кваліфікації Кубку Європи ФІБА, поступившись румунському клубу «Корона Брашов» із рахунком 69:83. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Господарі майданчика зробили ривок у першій половині, яку виграли з різницею в 21 очко. Після великої перерви дніпряни змогли знайти ігровий ритм та виграли обидві чверті, скоротивши загальний дефіцит до 14 очок.

Суперник продемонстрував кращий відсоток реалізації дальніх атак та зробив на 10 втрат менше. Дніпро впевнено виграв підбирання (39-23, 15-3 в нападі), набравши більше очок в трисекундній та очок другого шансу. Але 24 втрати чемпіонів України та 29 очок суперника після втрат «Дніпра» стали важливим показником, який дозволив «Брашову» святкувати перемогу.

У «Дніпра» найкращим у цьому матчі став американський новачок команди Сі Джей Вільямсон, який набрав 25 очок, реалізувавши 10 з 16 кидків із гри, а також записав до активу 11 підбирань та 3 передачі (РЕ 25).

Другий матч кваліфікаційного протистояння проти румунів «Дніпро» зіграє 27 вересня.

Кубок Європи ФІБА. Кваліфікація, матч №1

Корона Брашов – Дніпро 83:69 (22:13, 25:13, 21:22, 15:21)

Дніпро: Вільямсон 25 + 11 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Тимофеєнко 11 + 4 передачі - 4 втрати, Конєв 10 + 6 передач + 5 підбирань, Осаіквувуомван 6 + 5 підбирань, Горобченко 2 – старт, Орізу 8, Дубоненко 3, Сорочан 2, Закурдаєв 2, Колдомасов 0.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.