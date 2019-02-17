Клуби УХЛ підтримали президента «Дніпра» Мангера, який підозрюється в замовленні вбивства Гандзюк



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Владислав Мангер censor.net

Хокейна ліга вимагає неупередженого розслідування

Клуби Української хокейної ліги опублікували меморандум підтримки на адресу президента «Дніпра» Владислава Мангера.

«Ми знаємо Владислава Мангера як порядну людину, професійного господарника, який багато зробив і продовжує робити для розвитку українського хокею. Саме завдяки роботі Владислава Мангера в Херсоні минулого літа з'явився клуб «Дніпро».



З огляду на ситуацію, що склалася, а також значний резонанс навколо неї в ЗМІ, просимо органи правосуддя провести якісне і об'єктивне визначення обставин злочину, а також діяти неупереджено при розслідуванні цієї справи», - йдеться в заяві.



Владислава Магнер підозрюють в підготовці вбивства активістки Катерини Гандзюк. Генеральна прокуратура раніше опублікувала схему, за якою могло бути виконане замовлення.



15 лютого Магнер за запитом прокуратури був заарештований судом з правом внесення застави. Через 12 годин заставу в 2,5 мільйона гривень було внесено адвокатом підсудного.



Катерина Гандзюк померла 4 листопада. 31 липня її облили сірчаною кислотою, в результаті чого постраждала отримала серйозні опіки.