Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Клуж-Напока» української баскетболістки Космач припинив боротьбу в Єврокубку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Клуж-Напока» української баскетболістки Космач припинив боротьбу в Єврокубку
«Клуж-Напока» поступився сербському «Стундент Ниш»

Вероніка Космач провела на майданчику 15 хвилин, за які набрала 4 очка

Команда української захисниці Вероніки Космач румунський «Клуж-Напока» не зумів пробитись до основного раунду жіночого Єврокубку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після виїзної поразки в першому матчі 78:93 «Клуж-Напока» не зумів виграти також і домашній матч проти сербського «Стундент Ниш», поступившись 73:81.

Вероніка Космач провела на майданчику 15 хвилин, за які набрала 4 очка (0/6 двоочкові, 4/4 штрафні), зробила 1 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення при 2 фолах.

Таким чином, у основному раунді Єврокубку з українських гравчинь поки маємо лише Міріам Уро-Ніле, чий швейцарський «Ньон» зіграє у групі G разом з грецьким «Панатінаїкосом», литовським «Нептунасом» та іспанською «Перфумеріас Авеніда».

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол Вероніка Космач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нагорний вже у своєму дебютному сезоні привів черкаський клуб до бронзових нагород Суперліги
Нагорний продовжить роботу з «Черкаськими Мавпами» в новому сезоні
26 серпня, 19:19
Вигравши два матчі на груповому етапі, українці гарантували собі перемогу в групі та вихід до фіналу стопу
Збірна України з баскетболу 3х3 U-21 виграла п’ятий стоп Ліги націй
28 серпня, 10:58
Україна розгромила Норвегію
Жіноча збірна України U-16 завершила Євробаскет розгромною перемогою
29 серпня, 16:30
Бойко з 2020 року є членом національної збірної України
Гравчиня збірної України з баскетболу Бойко продовжить кар'єру у Греції
15 вересня, 13:30
Карина Панчук минулого сезону в складі «Франківська-Прикарпаття» в 20 матчах набирала 11.3 очка
Перспективна українська баскетболістка перейшла у словацький клуб
16 вересня, 10:50
Перші бабли нового сезону Суперліги пройдуть у Черкасах та Києві
Новий сезон баскетбольної Суперліги стартує 3 жовтня: де пройдуть поєдинки
16 вересня, 13:05
У складі збірної України в пре-кваліфікації чемпіонату світу Ковальов у серпні відіграв чотири матчі
Гравець збірної України з баскетболу продовжить карʼєру в Німеччині
22 вересня, 12:11
Матео раніше працював в «Реалі», який звільнив його в кінці минулого сезону
Відбір на чемпіонату світу з баскетболу: суперник України визначився з новим тренером
22 вересня, 16:53
У кваліфікації Кубку Європи ФІБА «Дніпро» зіграє проти румунської Корони Брашов
Стала відома заявка «Дніпра» на матчі кваліфікації Кубку Європи ФІБА
23 вересня, 13:34

Новини

«Клуж-Напока» української баскетболістки Космач припинив боротьбу в Єврокубку
«Клуж-Напока» української баскетболістки Космач припинив боротьбу в Єврокубку
Єврейська організація з Іспанії засудила скандування «Ізраїль – вбивці!» фанатами «Севільї»
Єврейська організація з Іспанії засудила скандування «Ізраїль – вбивці!» фанатами «Севільї»
Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року за версією European Athletics
Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки року за версією European Athletics
«Кривбас» втратив місце в 1/8 фіналу Кубку України
«Кривбас» втратив місце в 1/8 фіналу Кубку України
Володар «Золотого м'яча» став амбасадором російського букмекера
Володар «Золотого м'яча» став амбасадором російського букмекера
Російський чиновник, який нагороджував окупантів, балотується у виконком European Gymnastics
Російський чиновник, який нагороджував окупантів, балотується у виконком European Gymnastics

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua