Збірна України з баскетболу 3х3 U-21 виграла п'ятий стоп Ліги націй

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Збірна України з баскетболу 3х3 U-21 виграла п’ятий стоп Ліги націй
Вигравши два матчі на груповому етапі, українці гарантували собі перемогу в групі та вихід до фіналу стопу

Україна у фіналі перемогла Францію

Чоловіча збірна України з баскетболу U-21 здобула перемогу на п’ятому стопі Ліги націй 3х3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Вигравши два матчі на груповому етапі, українці гарантували собі перемогу в групі та вихід до фіналу стопу, де їх чекала зустріч з переможцем іншої групи Францією.

Після рівного початку гри Франція у середині гри почала нарощувати перевагу і повела 8:3, але українці здійснили камбек, зрівняли рахунок 8:8 і далі до кінця команди йшли очко в очко.

Остання хвилина починалась за рівного рахунку 13:13 і тут саме наші хлопці зуміли продемонструвати кращу гру в захисті та нападі, здобувши перемогу 16:14.

Найрезультативнішим в складі збірної України став Богдан Бур, який набрав 9 очок.

Це перша перемога збірної України за п’ять стопів. Сьогодні, 28 серпня, у Дебрецені відбудеться останній стоп Ліги націй 3х3.

Ліга націй 3х3. Чоловіки, U-21. Фінал

Дебрецен, Угорщина

Україна – Франція 16:14

Україна: Богдан Бур 9 (2 дальні), Максим Грищук 0, Олександр Дюпін 3, Владислав Ніколайчук 4

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

