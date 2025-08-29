Головна Спорт Новини
Жіноча збірна України U-16 завершила Євробаскет розгромною перемогою

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Жіноча збірна України U-16 завершила Євробаскет розгромною перемогою
Україна розгромила Норвегію

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Таїсія Данилейко з 20 очками

Жіноча кадетська збірна України з баскетболу U-16 впевненою перемогою над Норвегією з рахунком 38:80 завершила свої виступи на чемпіонаті Європи у Дивізіоні В і посіла підсумкове 15-те місце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Вже в першій чверті українки продемонстрували свою перевагу, вигравши десятихвилинку 25:7. Друга чверть виявилась більш рівною, але далі Україна впевнено контролювала гру, нарощуючи очковий запас. В підсумку підопічні Віталія Чернія виграли +42.

Найрезультативнішою в складі збірної України стала Таїсія Данилейко з 20 очками, Марія-Луїза Дзігора до 17 очок додала 6 підбирань і 6 передач, а Даліла Мурзова оформила дабл-дабл з 10 очок та 10 підбирань.

Чемпіонат Європи U-16. Жінки, Дивізіон В. За 15-16 місця

Стамбул, Туреччина

Норвегія – Україна 38:80 (7:25, 12:14, 10:24, 9:17)

Україна: Глухова 5, Максимчук 5 + 5 передач, Дзігора 17 + 6 підбирань + 6 передач, Даліла Мурзова 10 + 10 підбирань, Гулямова 4 + 10 підбирань – старт; Данилейко 20, Саприга 9, Космач 6, Коломієць 4, Самсонова 0

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

