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Дві українки виступлять на етапі Діамантової ліги у Лондоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дві українки виступлять на етапі Діамантової ліги у Лондоні
Після чотирьох стартів на Діамантовій лізі-2025 Магучіх з доробком у 30 очок посідає перше місце у заліку
фото: Reuters

Етап у Лондоні – п'ятий у нинішньому сезоні, де відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок

Сезон Діамантової ліги-2025 продовжиться етапом у Лондоні в неділю, 20 липня.  До програми змагань увійдуть стрибки у висоту у жіночому секторі, де виступатимуть дві українки – олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Етап у Лондоні – п'ятий у нинішньому сезоні, де відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок. На стартових етапах в китайських Сямені та Шанхаї українки двічі поспіль фінішували з однаковим результатом: Магучіх із «золотом», а Левченко у топ-4. Натомість в Стокгольмі і Парижі Ярослава двічі здобувала «срібло», а Юлія опинялась поза подіумом.

Суперницями українок на етапі Діамантової ліги у Лондоні стануть сім титулованих легкоатлеток, зокрема бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 та чемпіонка світу 2022 року Елеанор Паттерсон. Натомість дворазова срібна призерка Олімпійських ігор Нікола Оліслагерс, яка на двох останніх етапах перемагала Магучіх, пропустить старт у Лондоні.

Серед учасниць змагань ще три легкоатлетки з топ-10 світового рейтингу: шоста Крістіна Гонзель, восьма Єлєна Куліченко та британка Морган Лейк, що замикає топдесятку. До заявки також потрапили бронзова призерка Євро-2016 Імке Оннен, чемпіонка Ігор Співдружності-2022 Ламара Дістін та американка Черіті Гафнаґель, яка дебютувала на рівні серії на минулому етапі в Парижі.

Діамантова ліга у Лондоні: хто у заявці

  • Ярослава Магучіх (Україна, 1-ша у світовому рейтингу),
  • Елеанор Паттерсон (Австралія, 3),
  • Крістіна Гонзель (Німеччина, 6),
  • Єлєна Куліченко (Кіпр, 8),
  • Лейк Морган (Велика Британія, 10), 
  • Юлія Левченко (Україна, 11), 
  • Імке Оннен (Німеччина, 13),
  • Ламара Дістін (Ямайка, 15),
  • Черіті Гафнаґель (США, 16).

Після чотирьох стартів на Діамантовій лізі-2025 Магучіх з доробком у 30 очок посідає перше місце у заліку – українка достроково кваліфікувалась до фіналу серії. На потрапляння у фінальний етап у Цюріху також претендує Юлія Левченко, яка з результатом у 15 очок йде четвертою.

До фіналу у Швейцарії легкоатлеткам лишається провести ще два старти зі стрибків у висоту у жіночому секторі: у Лондоні та швейцарській Лозанні. Наступний етап Діамантової ліги-2025 у Великій Британії відбудеться 19 липня.

Нагадаємо, гравець «Динамо» публічно освідчився в коханні амбасадорці «Шахтаря».

Джерело
Теги: Юлія Левченко Діамантова ліга Ярослава Магучіх Крістіна Гонзель Імке Оннен легка атлетика

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