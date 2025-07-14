Дві українки виступлять на етапі Діамантової ліги у Лондоні
Етап у Лондоні – п'ятий у нинішньому сезоні, де відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок
Сезон Діамантової ліги-2025 продовжиться етапом у Лондоні в неділю, 20 липня. До програми змагань увійдуть стрибки у висоту у жіночому секторі, де виступатимуть дві українки – олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Етап у Лондоні – п'ятий у нинішньому сезоні, де відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок. На стартових етапах в китайських Сямені та Шанхаї українки двічі поспіль фінішували з однаковим результатом: Магучіх із «золотом», а Левченко у топ-4. Натомість в Стокгольмі і Парижі Ярослава двічі здобувала «срібло», а Юлія опинялась поза подіумом.
Суперницями українок на етапі Діамантової ліги у Лондоні стануть сім титулованих легкоатлеток, зокрема бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 та чемпіонка світу 2022 року Елеанор Паттерсон. Натомість дворазова срібна призерка Олімпійських ігор Нікола Оліслагерс, яка на двох останніх етапах перемагала Магучіх, пропустить старт у Лондоні.
Серед учасниць змагань ще три легкоатлетки з топ-10 світового рейтингу: шоста Крістіна Гонзель, восьма Єлєна Куліченко та британка Морган Лейк, що замикає топдесятку. До заявки також потрапили бронзова призерка Євро-2016 Імке Оннен, чемпіонка Ігор Співдружності-2022 Ламара Дістін та американка Черіті Гафнаґель, яка дебютувала на рівні серії на минулому етапі в Парижі.
Діамантова ліга у Лондоні: хто у заявці
- Ярослава Магучіх (Україна, 1-ша у світовому рейтингу),
- Елеанор Паттерсон (Австралія, 3),
- Крістіна Гонзель (Німеччина, 6),
- Єлєна Куліченко (Кіпр, 8),
- Лейк Морган (Велика Британія, 10),
- Юлія Левченко (Україна, 11),
- Імке Оннен (Німеччина, 13),
- Ламара Дістін (Ямайка, 15),
- Черіті Гафнаґель (США, 16).
Після чотирьох стартів на Діамантовій лізі-2025 Магучіх з доробком у 30 очок посідає перше місце у заліку – українка достроково кваліфікувалась до фіналу серії. На потрапляння у фінальний етап у Цюріху також претендує Юлія Левченко, яка з результатом у 15 очок йде четвертою.
До фіналу у Швейцарії легкоатлеткам лишається провести ще два старти зі стрибків у висоту у жіночому секторі: у Лондоні та швейцарській Лозанні. Наступний етап Діамантової ліги-2025 у Великій Британії відбудеться 19 липня.
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