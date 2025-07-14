Дві українки виступлять на етапі Діамантової ліги у Лондоні

Після чотирьох стартів на Діамантовій лізі-2025 Магучіх з доробком у 30 очок посідає перше місце у заліку

Етап у Лондоні – п'ятий у нинішньому сезоні, де відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок

Сезон Діамантової ліги-2025 продовжиться етапом у Лондоні в неділю, 20 липня. До програми змагань увійдуть стрибки у висоту у жіночому секторі, де виступатимуть дві українки – олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Етап у Лондоні – п'ятий у нинішньому сезоні, де відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок. На стартових етапах в китайських Сямені та Шанхаї українки двічі поспіль фінішували з однаковим результатом: Магучіх із «золотом», а Левченко у топ-4. Натомість в Стокгольмі і Парижі Ярослава двічі здобувала «срібло», а Юлія опинялась поза подіумом.

Суперницями українок на етапі Діамантової ліги у Лондоні стануть сім титулованих легкоатлеток, зокрема бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 та чемпіонка світу 2022 року Елеанор Паттерсон. Натомість дворазова срібна призерка Олімпійських ігор Нікола Оліслагерс, яка на двох останніх етапах перемагала Магучіх, пропустить старт у Лондоні.

Серед учасниць змагань ще три легкоатлетки з топ-10 світового рейтингу: шоста Крістіна Гонзель, восьма Єлєна Куліченко та британка Морган Лейк, що замикає топдесятку. До заявки також потрапили бронзова призерка Євро-2016 Імке Оннен, чемпіонка Ігор Співдружності-2022 Ламара Дістін та американка Черіті Гафнаґель, яка дебютувала на рівні серії на минулому етапі в Парижі.

Діамантова ліга у Лондоні: хто у заявці

Ярослава Магучіх (Україна, 1-ша у світовому рейтингу),

Елеанор Паттерсон (Австралія, 3),

Крістіна Гонзель (Німеччина, 6),

Єлєна Куліченко (Кіпр, 8),

Лейк Морган (Велика Британія, 10),

Юлія Левченко (Україна, 11),

Імке Оннен (Німеччина, 13),

Ламара Дістін (Ямайка, 15),

Черіті Гафнаґель (США, 16).

Після чотирьох стартів на Діамантовій лізі-2025 Магучіх з доробком у 30 очок посідає перше місце у заліку – українка достроково кваліфікувалась до фіналу серії. На потрапляння у фінальний етап у Цюріху також претендує Юлія Левченко, яка з результатом у 15 очок йде четвертою.

До фіналу у Швейцарії легкоатлеткам лишається провести ще два старти зі стрибків у висоту у жіночому секторі: у Лондоні та швейцарській Лозанні. Наступний етап Діамантової ліги-2025 у Великій Британії відбудеться 19 липня.

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