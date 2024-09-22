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Колишній чемпіон світу Тоні Белью прокоментував перемогу Дюбуа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Колишній чемпіон світу Тоні Белью прокоментував перемогу Дюбуа
фото з відкритих джерел

Бельлю сказав, що Джошуа обрав неправильну тактику

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью прокоментував сенсаційну поразку Ентоні Джошуа від Даніеля Дюбуа. Белью зізнався, що не очікував такого результату і вважає, що Джошуа обрав неправильну тактику на бій.  Про йце сказав Белью в інтерв'ю IFL TV.

«Звичайно, я в шоці, я все зрозумів абсолютно неправильно. Один хлопець виходить і відпускає руки, Джошуа починає і фехтує – це був неправильний підхід. Сподіваюся, він скаже, що хоче реваншу, тому що Джошуа, коли він відпускає руки, – найруйнівніший суперважковаговик у світі», – сказав Белью.

Незважаючи на поразку, Белью впевнений, що Джошуа зможе повернутися на вершину. Він вважає, що Ентоні має найсильніший удар серед суперважковаговиків, але цього разу не зміг використати свою перевагу.

Нагадаємо, що Дюбуа нокаутував Джошуа у 5-му раунді, завдавши йому четвертої поразки в кар'єрі.

Теги: бокс Ентоні Джошуа Тоні Белью

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