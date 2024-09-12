Усик розпочав підготовку до другого бою проти Тайсона Ф'юрі

Поєдинок відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія

Боксер Олександр Усик анонсував початок підготовки до другого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Про це українець повідомив у себе в Instagram.

Українець виклав відео в Instagram, на якому видно, як він проходить фізіологічний тест.

Олександр біг доріжкою у спеціальній масці з датчиками, які фіксують його показники.

Усик назвав Ф'юрі своїм «товстим другом» і висловив сподівання, що той у хорошій формі.

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Перший бій між боксерами пройшов 18 травня. Поєдинок за титул «абсолюта» виграв Олександр Усик роздільним рішенням суддів, цим самим завдавши першої поразки Ф'юрі у кар'єрі. Однак наприкінці червня 37-річний український боксер звільнив титул IBF у надважкій вазі, відтак втратив звання «абсолютного чемпіона світу».

Нагадаємо, згідно з підписаним контрактом, боксери не мають права проводити інші поєдинки перед реваншем. Тому цей бій стане наступним як для українського, так і для британського боксера.