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Нокаут у п’ятому раунді: Дюбуа переміг Джошуа та став чемпіоном світу IBF (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Нокаут у п’ятому раунді: Дюбуа переміг Джошуа та став чемпіоном світу IBF (відео)
Наприкінці першого раунду Джошуа опинився у нокдауні після удару Дюбуа
фото: скріншот

Даніель Дюбуа нокаутував Ентоні Джошуа

21 вересня на стадіоні «Вемблі» у Лондоні відбувся грандіозний вечір боксу, в якому головною подією став бій між двома британськими супертяжами –Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO). Поєдинок проходив за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі, який до цього належав українцеві Олександру Усику.

Цей бій став можливим після того, як Олександр Усик вирішив звільнити титул IBF, щоб сконцентруватися на інших поясах та своєму довгоочікуваному поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Після цього організація вирішила визначити нового чемпіона, надавши шанс Даніелю Дюбуа, який до цього був володарем тимчасового пояса IBF. Його суперником став колишній чемпіон Ентоні Джошуа, який також раніше володів цим титулом, але втратив його в бою проти Усика у 2021 році.

Перед боєм Джошуа вважався фаворитом через більший досвід та попередні чемпіонські досягнення. На зважуванні він показав вагу 114,53 кг, що на два кілограми більше, ніж у Дюбуа, який важив 112,76 кг. Обидва боксери вийшли на ринг після тривалих пауз: Джошуа не бився з березня 2024 року, а Дюбуа востаннє виходив на ринг у червні.

Хід поєдинку

Бій розпочався жорстко, і вже наприкінці першого раунду Дюбуа відправив Джошуа у нокдаун. Ентоні швидко підвівся після відліку рефері, але цей епізод продемонстрував, що на нього чекає нелегка ніч.

У третьому раунді Джошуа знову опинився на канвасі після серії сильних ударів Дюбуа. Ексчемпіон намагався втриматися, але ситуація лише погіршувалася. Рефері розпочав відлік, але Джошуа встиг піднятися до завершення раунду.

Четвертий раунд став ще більш драматичним для Джошуа. Спочатку він потрапив у третій нокдаун, а згодом знову впав на канвас, хоча цього разу рефері не розпочав відлік. Претендент на титул намагався вижити в ринзі, але агресивна тактика Дюбуа робила свою справу.

П'ятий раунд став остаточним для Джошуа. Дюбуа завдав ще одного потужного удару, після якого Джошуа впав на підлогу рингу і більше не зміг піднятися. Таким чином, рефері зафіксував перемогу Даніеля Дюбуа технічним нокаутом, зробивши його новим чемпіоном світу за версією IBF.

Плани Джошуа після поразки

Ентоні Джошуа після поразки визнав свої помилки та пообіцяв повернутися на ринг сильнішим. Він не виключив можливості реваншу з Дюбуа та зберігає амбіції знову стати чемпіоном світу. Промоутер Джошуа Баррі Хірн раніше заявляв, що Ентоні прагне об'єднати чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі, тому його ціль – бій з переможцем поєдинку Усик – Ф'юрі, який визначить абсолютного чемпіона світу.

Реакція Олександра Усика та боксерського світу

Олександр Усик, який був присутній на арені, отримав овації від британських глядачів. Він уважно спостерігав за поєдинком і тепер очікує на свій майбутній бій проти Тайсона Ф'юрі, щоб захистити свої титули.

Усик має довгу історію поєдинків як із Джошуа, так і з Дюбуа, здобувши три перемоги над цими суперниками.

Серед інших зірок боксу на поєдинку був присутній Конор МакГрегор, а також Тайсон Ф'юрі, який заявив, що очікує на свою перемогу над Усиком і не виключає можливості зустрічі з Дюбуа або Джошуа у майбутньому.

Нагадаємо, Усик розпочав підготовку до другого бою проти Тайсона Ф'юрі.

 

Теги: Олександр Усик Конор МакГрегор Ентоні Джошуа Тайсон Даніель Дюбуа

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