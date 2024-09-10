Колишній абсолютний чемпіон світу Льюїс оцінив шанси Ф'юрі у поєдинку з Усиком

Реванш між Усиком і Ф’юрі запланований на 21 грудня

Льюїс: Ф'юрі отримає уроки з поразки у першому бою і повернеться

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Леннокс Льюїс прокоментував бій-реванш між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі.

«Ф'юрі отримає уроки з поразки у першому бою і повернеться! Поразка – це теж частина гри, і те, як ти реагуєш на поразку, має велике значення», – заявив Льюїс.

Нагадаємо, реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком і колишнім чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі запланований на 21 грудня.

Як повідомлялося, 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21 столітті, який об'єднав чотири чемпіонські пояси – WBA, IBF, WBO, WBC. Усик після поєдинку звернувся до свого покійного тата зі словами: «Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили».

Після поєдинку Усик не прийшов на пресконференцію. Він потрапив до лікарні з підозрою на перелом щелепи.

Також Тайсон Ф'юрі заявив, що переміг у бою проти Олександра Усика. Відповідну заяву боксер зробив після поєдинку.

Зазначимо, що букмекери прогнозували перемогу Тайсону Ф'юрі.

До слова, Усик вийшов на ринг в образі козацького гетьмана. Боксер був одягнутий у каптан зеленого кольору, поверх якого накинув шубу. Шапка із трьома пір'їнами та боксерські рукавиці із синьо-жовтим принтом підкреслили його образ.