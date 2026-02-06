Головна Спорт Новини
Колишній воротар «Динамо» може повернутися до України

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков

Максим Коваль став вільним агентом у січні 2026 року
джерело: офіційна сторінка «Єлімая» в Telegram

Максим Коваль близький до підписання контракту з «Чорноморцем»

Колишній воротар київського «Динамо» Максим Коваль досягнув попередньої домовленості з одеським «Чорноморцем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Очікується, що Коваль повернеться до України, де не грав із сезону-2017/18. У липні 2019 року повноцінний трансфер гравця оформив саудівський «Аль-Фатех». Пізніше воротар виступав за молдовський «Шериф», а також грецькі «Аріс» і «Каламату».

У січні 2026 року Коваль на правах вільного агента залишив «Єлімай». За казахстанський клуб 33-річний українець провів 37 матчів, пропустивши 40 голів і 11 разів зберігши його ворота «сухими».

За даними «ТаТоТаке», після відходу з «Єлімая» воротар тренувався з «Шерифом» у Тирасполі. Очікується, що контракт гравця з «Чорноморцем» буде розраховано на один рік.

Одеський клуб іде третім (зона плейоф за підвищення) у Першій лізі, маючи 38 очок після 18 матчів. Одним заліковим балом він поступається «Лівому Берегу», тоді як 10-ма – «Буковині». У другій половині березня з «Чорноморцем» в Одесі зустрінеться ЮКСА.

Коваль свого часу провів 107 поєдинків у футболці київського «Динамо». Також на його рахунку участь у двох товариських матчах збірної України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Динамо» продовжило контракт із талановитим вихованцем.



