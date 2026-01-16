Головна Спорт Скотч. Спорт
У мережі завірусилося відео з футболістом російського клубу, який прибув на збір з зайвою вагою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Контракт аргентинця із «Локомотивом» розрахований до 2028 року

Вера став гравцем «Локомотива» у грудні 2025 року

Атакувальний півзахисник російського «Локомотива» Лукас Вера привернув увагу мережі станом своєї фізичної форми. Про це повідомляє «Главком».

Вера прибув на зимові збори команди із зайвою вагою. «Локомотив» проводить підготовку до відновлення сезону в Об'єднаних Арабських Еміратах.

На опублікованих кадрах з тренувального заняття помітно, що футболіст має кілька зайвих кілограмів. Відео з гравцем відразу завірусилося у мережі.

Вера став гравцем «Локомотива» у грудні 2025 року. До переходу до клубу з країни-агресора він належав «Аль-Вахаді», проте за цю команду не зіграв жодного офіційного матчу.

Контракт аргентинця із «Локомотивом» розрахований до 2028 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

