Довбик може втратити місце в заявці «Роми» на Лігу Європи

Артем Довбик опинився в скрутному становищі через пошкодження

«Рома» збирається замінити центрального нападника Артема Довбика в своїй заявці на плейоф Ліги Європи-2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Il Romanista.

УЄФА дозволяє клубам здійснити до трьох замін у своїх основних єврокубкових заявках після зимового трансферного вікна. Очікується, що Довбик місце в заявці «Роми» втратить. Причина – січнева травма 28-річного українця, через яку він навряд чи повернеться на поле раніше квітня 2026 року.

«Джаллороссі» завершили основний етап Ліги Європи-2025/26 на восьмій сходинці турнірної таблиці, уникнувши участі в 1/16 фіналу плейоф. Із переможцем пари «Динамо» Загреб – «Генк» або «Бранн» – «Болонья» римський клуб зустрінеться в березні 2026 року. Жеребкування відповідного раунду єврокубка відбудеться 27 лютого 2026 року.

У сезоні-2025/26 Довбик відзначився трьома голами й двома асистами в 17-ти матчах римлян. Його контракт із «Ромою» розраховано до кінця червня 2029 року.

Центрфорвард також ризикує пропустити матчі збірної України в плейоф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Для виходу на Мундіаль колективу Сергія Реброва необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде в трьох країнах Північної Америки в 2026 році.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.