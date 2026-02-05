Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юнацька збірна України з футболу візьме участь у турнірі в Хорватії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юнацька збірна України з футболу візьме участь у турнірі в Хорватії
Суперниками підопічних Олександра Ситника стануть збірні Греції, Ізраїлю та Хорватії

Українська юнацька збірна проведе три гри у Хорватії

Юнацька збірна України U-17 у лютому проведе навчально-тренувальний збір та візьме участь у міжнародному товариському турнірі в Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Турнір у Хорватії: що відомо

Збір у межах підготовки команди до другого раунду кваліфікації Євро-2026 (U-17) проходитиме з 8-го до 16 лютого 2026 року в хорватському місті Пореч. Суперниками підопічних Олександра Ситника стануть збірні Греції, Ізраїлю та Хорватії. На цих змаганнях наставник розраховує на 22 виконавців.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Ян Журавський («Бетіс», Іспанія), Денис Столяренко («Легія», Польща), Богдан Семешко («Мункач» Мукачеве).

Захисники: Назар Смотрицький (ЛНЗ Черкаси), Андрій Курлатов («Олександрія»), Данило Приходько («Полісся» Житомир), Сергій Зварич («Карпати» Львів), Єгор Оніщук, Олег Пилип'юк (обидва – «Шахтар» Донецьк), Захар Онищук («Болонья», Італія).

Півзахисники: Святослав Бандило («Полісся» Житомир), Іван Задоєнко («Кривбас» Кривий Ріг), Євгеній Волошко, Арсеній-Тимофій Трохим (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Гоч («Рух» Львів), Всеволод Лінніков («Штутгарт», Німеччина), Артем Рибак («Барселона», Іспанія), Святослав Гльоц («Карпати» Львів).

Нападники: Данііл Пилипчук («Легія», Польща), Адам Гурам («Гайдук», Хорватія), Максим Угрік, Олег Дзюринець (обидва – «Рух» Львів).

Календар матчів юнацької збірної України U-17 на турнірі в Хорватії

  • 11 лютого 2026 року. Україна – Греція 
  • 13 лютого 2026 року. Ізраїль – Україна 
  • 16 лютого 2026 року. Хорватія – Україна

Про час початку матчів буде повідомлено пізніше.

Юнацька збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2026 виступатиме у групі 6 Ліги В, де її суперниками будуть команди Латвії й Албанії. Турнір у нашій групі з 3-го до 9 червня прийматиме Албанія.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пабло Альварес представляв «Карпати» з липня 2024 року
Ще один легіонер залишив «Карпати»
Сьогодні, 13:16
У Михайла Мудрика виник конфлікт із польським гравцем у CS2
«Волинь будеш пам'ятати вічно». Мудрик отримав бан за сварку з поляком у кібергрі
3 лютого, 18:34
Гол Трубіна дозволив «Бенфіці» пробитись у плейоф Ліги чемпіонів
Чим унікальний гол Трубіна: український воротар вписав своє ім'я в історію Ліги чемпіонів
29 сiчня, 10:20
Тома Портес розкритикував Дональда Трампа
Депутат з Франції закликав бойкотувати Чемпіонат світу у США через «фашистську поведінку Трампа»
21 сiчня, 13:44
«Вільярреал» поступився «Аяксу» й вилетів із Ліги чемпіонів услід за «Кайратом»
Два клуби достроково втратили шанси на участь у плейоф Ліги чемпіонів
21 сiчня, 13:25
Попри славетну історію команда йшла в аутсайдерах в останні сезони національної першості
Відомий словенський клуб може припинити своє існування
20 сiчня, 23:37
Руслан Бабенко (ліворуч) підписує новий контракт із «Поліссям»
«Полісся» продовжило контракт зі своїм капітаном
19 сiчня, 17:20
УЄФА не підтримала поправку Венгера
Стала відома позиція УЄФА щодо революційних змін у правилах футболу
14 сiчня, 07:40
На збірну Росії з футболу може очікувати доволі оригінальний суперник
Збірна найбіднішої країни світу хоче зіграти товариську гру з російськими футболістами
6 сiчня, 13:32

Новини

Голова організаційного комітету Олімпіади-2028 опинився у файлах Епштейна
Голова організаційного комітету Олімпіади-2028 опинився у файлах Епштейна
Юнацька збірна України з футболу візьме участь у турнірі в Хорватії
Юнацька збірна України з футболу візьме участь у турнірі в Хорватії
Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026
Титулований канадський сноубордист травмувався за день до змагань на Олімпіаді-2026
Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом – ЗМІ
Макрон може пропустити відкриття Олімпіади, щоб не сидіти поруч з Венсом – ЗМІ
Усик з'явився на фото з російськими боксерами: деталі скандалу
Усик з'явився на фото з російськими боксерами: деталі скандалу
Італія назвала країну, яка влаштовує їй кібератаки перед Олімпіадою
Італія назвала країну, яка влаштовує їй кібератаки перед Олімпіадою

Новини

«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Сьогодні, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Сьогодні, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Сьогодні, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua