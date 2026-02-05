Юнацька збірна України з футболу візьме участь у турнірі в Хорватії

Українська юнацька збірна проведе три гри у Хорватії

Юнацька збірна України U-17 у лютому проведе навчально-тренувальний збір та візьме участь у міжнародному товариському турнірі в Хорватії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Турнір у Хорватії: що відомо

Збір у межах підготовки команди до другого раунду кваліфікації Євро-2026 (U-17) проходитиме з 8-го до 16 лютого 2026 року в хорватському місті Пореч. Суперниками підопічних Олександра Ситника стануть збірні Греції, Ізраїлю та Хорватії. На цих змаганнях наставник розраховує на 22 виконавців.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Ян Журавський («Бетіс», Іспанія), Денис Столяренко («Легія», Польща), Богдан Семешко («Мункач» Мукачеве).

Захисники: Назар Смотрицький (ЛНЗ Черкаси), Андрій Курлатов («Олександрія»), Данило Приходько («Полісся» Житомир), Сергій Зварич («Карпати» Львів), Єгор Оніщук, Олег Пилип'юк (обидва – «Шахтар» Донецьк), Захар Онищук («Болонья», Італія).

Півзахисники: Святослав Бандило («Полісся» Житомир), Іван Задоєнко («Кривбас» Кривий Ріг), Євгеній Волошко, Арсеній-Тимофій Трохим (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олександр Гоч («Рух» Львів), Всеволод Лінніков («Штутгарт», Німеччина), Артем Рибак («Барселона», Іспанія), Святослав Гльоц («Карпати» Львів).

Нападники: Данііл Пилипчук («Легія», Польща), Адам Гурам («Гайдук», Хорватія), Максим Угрік, Олег Дзюринець (обидва – «Рух» Львів).

Календар матчів юнацької збірної України U-17 на турнірі в Хорватії

11 лютого 2026 року. Україна – Греція

13 лютого 2026 року. Ізраїль – Україна

16 лютого 2026 року. Хорватія – Україна

Про час початку матчів буде повідомлено пізніше.

Юнацька збірна України U-17 у другому раунді відбору на Євро-2026 виступатиме у групі 6 Ліги В, де її суперниками будуть команди Латвії й Албанії. Турнір у нашій групі з 3-го до 9 червня прийматиме Албанія.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3