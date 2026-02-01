Головна Спорт Новини
Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену
Колосков не вірить у швидке повернення російського футболу

Російські клуби та збірні усунуті від міжнародних турнірів з 2022 року через агресію Росії проти України

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков сумнівається, що УЄФА на найближчому виконкомі розгляне рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо росіян. Про це повідомляє «Главком».

У грудні 2025 МОК рекомендував зняти всі обмеження з юних російських спортсменів та допустити їх до всіх змагань із гімном та прапором. Найближчий виконком УЄФА відбудеться 11 лютого у Брюсселі.

Що сказав Колосков

«Я гадаю, що цього не буде. У нас була практика, коли УЄФА допустив наші команди до 17 років, але через два тижні прийшло роз'яснення, що неможливо організувати – візи ніхто не дає, повітряний простір закритий, деякі команди грати проти Росії не хочуть. Я вже багато разів казав, що доки СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком») не закінчиться, нічого не зміниться. Навряд чи УЄФА ризикуватиме, маючи досвід команд до 17 років», – сказав Колоско російським пропагандистам.

Відсторонення російських команд: що відомо

Російські клуби та збірні усунуті від міжнародних футбольних турнірів з 2022 року через агресію Росії проти України. Через це, зокрема, російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія не візьме участь у чемпіонаті світу 2026 року.

Також Росія пропустить цьогорічну Лігу націй.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

