Ще один легіонер залишив «Карпати»

Пабло Альварес представляв «Карпати» з липня 2024 року

«Карпати» завершили співпрацю з Пабло Альваресом

«Карпати» попрощалися з опорним півзахисником Пабло Альваресом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Альварес залишив «Карпати» на правах вільного агента. Кар'єра 28-річного іспанця продовжиться в казахстанському «Актобе».

До «зелено-білих» опорник приєднався з болгарського «Черно Море» в липні 2024 року. За львівський клуб Альварес провів 41 матч, відзначившись двома голами й двома асистами.

«Карпати» йдуть дев'ятими в турнірній таблиці УПЛ-2025/26, маючи 19 залікових балів за підсумками 16-ти поєдинків. У неділю, 22 лютого 2026 року, підопічні Франа Фернандеса гостюватимуть у «Шахтаря».

Нагадаємо, раніше «зелено-білі» повернули до Бразилії флангового оборонця.