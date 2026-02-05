Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ще один легіонер залишив «Карпати»

Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
Ще один легіонер залишив «Карпати»
Пабло Альварес представляв «Карпати» з липня 2024 року
джерело: офіційний сайт «Карпат»

«Карпати» завершили співпрацю з Пабло Альваресом

«Карпати» попрощалися з опорним півзахисником Пабло Альваресом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Альварес залишив «Карпати» на правах вільного агента. Кар'єра 28-річного іспанця продовжиться в казахстанському «Актобе».

До «зелено-білих» опорник приєднався з болгарського «Черно Море» в липні 2024 року. За львівський клуб Альварес провів 41 матч, відзначившись двома голами й двома асистами.

«Карпати» йдуть дев'ятими в турнірній таблиці УПЛ-2025/26, маючи 19 залікових балів за підсумками 16-ти поєдинків. У неділю, 22 лютого 2026 року, підопічні Франа Фернандеса гостюватимуть у «Шахтаря».

Нагадаємо, раніше «зелено-білі» повернули до Бразилії флангового оборонця.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Анатолій Трубін вивів Бенфіку до плейоф Ліги чемпіонів-2025/26
Скільки «Бенфіка» заробила завдяки голу Трубіна
2 лютого, 17:17
Ємець: Ці люди, такі як пан Микола, рятують киян від холодної смерті
Конфлікт екстренера «Динамо» з сантехніком. Депутат Київради переповів версію комунальника
23 сiчня, 17:29
Празька «Славія» й франкфуртський «Айнтрахт» вилетіли з Ліги чемпіонів
Ще два клуби припинили боротьбу за плейоф Ліги чемпіонів
22 сiчня, 12:21
Владислав Ванат у трьох січневих матчах Ла Ліги відзначився чотирма голами
Футболіст збірної України претендує на дві нагороди в Іспанії: як проголосувати
22 сiчня, 10:49
Нікіта Контіні-Барановський на тренуванні «Наполі»
Чемпіон Італії продовжив контракт із воротарем українського походження
20 сiчня, 13:01
У півфіналі збірна Єгипту зіграє проти Сенегалу
Визначились усі півфінальні пари Кубка африканських націй з футболу
11 сiчня, 10:58
У 2022 році, на своєму п'ятому Мундіалі, Мессі нарешті здобув титул чемпіона світу
Тренер збірної Аргентини оцінив шанси Мессі зіграти на шостому чемпіонаті світу
10 сiчня, 10:16
Попередню подібну акцію вболівальники організовували у березні минулого року
Ультрас «Манчестера Юнайтед» планують влаштувати акцію протесту проти керівництва
9 сiчня, 21:55
Вчинок бразильця розпочав конфлікт між двома командами
Гравець команди-лідера Англійської Прем'єр-ліги штовхнув травмованого суперника
9 сiчня, 21:37

Новини

Грималюк набрала 15 очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
Грималюк набрала 15 очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
Мессі може повернутися до чемпіонату Аргентини в 2027 році
Мессі може повернутися до чемпіонату Аргентини в 2027 році
Ще один легіонер залишив «Карпати»
Ще один легіонер залишив «Карпати»
Шульга став десятим українцем, який зіграв у матчі НБА
Шульга став десятим українцем, який зіграв у матчі НБА
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого боксера, який був засуджений за зберігання гашишу
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого боксера, який був засуджений за зберігання гашишу
«Динамо» продовжило контракт із талановитим вихованцем
«Динамо» продовжило контракт із талановитим вихованцем

Новини

Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Сьогодні, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
Вчора, 16:19
Розвідка фіксує масовий перехід росіян на тіньовий алкоголь
Вчора, 13:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Вчора, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua