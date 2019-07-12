Колишній футболіст «Динамо» пояснив, чому українському чемпіонату далеко до турецького



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Сергій Рибалка почав у Туреччині отримувати від футболу задоволення sportarena.com

Сергій Рибалка відчуває в Туреччині те, чого в Україні немає вже давно

Півоборонець «Сівасспора» і збірної України Сергій Рибалка порівняв українську Прем'єр-лігу з чемпіонатом Туреччини.

«Турецький чемпіонат відрізняється від українського тим, що тут немає команд, які відбиваються весь матч. Тут більш швидкісний футбол, кожна команда намагається атакувати, ніхто не закривається, менше тактичних перебудувань, п'ять-шість чоловік біжить в атаку, і взагалі, тут атака на атаку. Тут цікавий, інтенсивний футбол. А ще - поля: великі стадіони, хороші газони. Якщо оцінити чемпіонат Туреччини за десятибальною шкалою, то це 10, Україна - 5.

Тут повні стадіони, мурашки, адреналін. При такій атмосфері хочеться віддавати всі сили. Чотири-п'ять років тому в Україні теж досить багато людей ходили на футбол. Зараз же в Україні все дуже сумно. Повинен в Україні настати мир, людям не до футболу. Йде війна, має це все закінчитися. А коли закінчиться, то люди будуть щасливішими і підуть на стадіони», - сказав Рибалка в ефірі YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.