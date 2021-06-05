  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Малиновський назвав гравця, кращого за Роналду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Руслан Малиновський вважає, що в Італії є кращі за Роналду футболісти - Малиновський назвав гравця, кращого за Роналду
    Руслан Малиновський вважає, що в Італії є кращі за Роналду футболісти
    Фото з відкритих джерел

    Український півзахисник вважає, що унікальним в Серії А є Муріель

    Півзахисник італійської «Аталанти» і збірної України Руслан Малиновський висловився про найсильнішого суперника в Серії А.

    «Важко сказати, хто найкращий футболіст в чемпіонаті Італії. Але точно не назву Роналду. У Серії А є футболісти набагато сильніші за нього.

    Можу назвати найсильнішого футболіста, з яким разом грав. Це Мюріель. Він неймовірний гравець. Якби щось склалося трохи по-іншому, він би виступав за команду на кшталт «Барселони». Важко сказати, чому це не так. Можливо, справа в характері – він душа роздягальні, завжди посміхається.

    Якщо говорити про суперників, то мені дуже подобається Зелінський з «Наполі». Думаю, це дуже сильний футболіст – він мобільний, технічний, розумний гравець. Проти нього вкрай важко грати. Насправді в Серії А багато сильних футболістів, але мені подобається Зелінський, – заявив Руслан.

    В сезоні, що завершився, 28-річний українець зіграв 43 матчі за «Аталанту» в усіх турнірах, забив 10 м'ячів і зробив 12 результативних передач.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Малиновський назвав гравця, кращого за Роналду