Малиновський назвав гравця, кращого за Роналду

Руслан Малиновський вважає, що в Італії є кращі за Роналду футболісти

Український півзахисник вважає, що унікальним в Серії А є Муріель

Півзахисник італійської «Аталанти» і збірної України Руслан Малиновський висловився про найсильнішого суперника в Серії А.

«Важко сказати, хто найкращий футболіст в чемпіонаті Італії. Але точно не назву Роналду. У Серії А є футболісти набагато сильніші за нього.

Можу назвати найсильнішого футболіста, з яким разом грав. Це Мюріель. Він неймовірний гравець. Якби щось склалося трохи по-іншому, він би виступав за команду на кшталт «Барселони». Важко сказати, чому це не так. Можливо, справа в характері – він душа роздягальні, завжди посміхається.

Якщо говорити про суперників, то мені дуже подобається Зелінський з «Наполі». Думаю, це дуже сильний футболіст – він мобільний, технічний, розумний гравець. Проти нього вкрай важко грати. Насправді в Серії А багато сильних футболістів, але мені подобається Зелінський, – заявив Руслан.

В сезоні, що завершився, 28-річний українець зіграв 43 матчі за «Аталанту» в усіх турнірах, забив 10 м'ячів і зробив 12 результативних передач.