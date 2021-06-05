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    Покер від Зінченка і голяка від Шевченка. Збірна України зібралася в повному складі (відео)

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    Олександр Зінченко змінив позицію захисника на хавбека - Покер від Зінченка і голяка від Шевченка. Збірна України зібралася в повному складі (відео)
    Олександр Зінченко змінив позицію захисника на хавбека
    Фото: УАФ

    Футбольна команда, яка готується до чемпіонату Європи, провела повноцінне тренування

    Збірна України нарешті зібралася в повному складі. Учора, 4 червня, до команди Приєднався Олександр Зінченко, який мав п’ять днів вихідних після фіналу Ліги чемпіонів, а сьогодні вийшов на тренування на зборі національної команди під Харковом.

    Гравець «Манчестер Сіті» вже змінив позицію. В клубі він діє на позиції лівого захисника, а ось в збірній в центрі півзахисту. Тренував удари, і забив чотири голи Андрію Луніну. Відзначився й Андрій Шевченко, котрий пустив м’яч між ніг Анатолію Трубіну.

    Збірна України візьме старт на чемпіонаті Європи 13 червня матчем в Амстердамі проти команди Нідерландів.

    Зінченко, до речі, вчора повідомив, що незабаром стане батьком (фото).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Зінченко
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    Покер від Зінченка і голяка від Шевченка. Збірна України зібралася в повному складі (відео)