Покер від Зінченка і голяка від Шевченка. Збірна України зібралася в повному складі (відео)

Футбольна команда, яка готується до чемпіонату Європи, провела повноцінне тренування

Збірна України нарешті зібралася в повному складі. Учора, 4 червня, до команди Приєднався Олександр Зінченко, який мав п’ять днів вихідних після фіналу Ліги чемпіонів, а сьогодні вийшов на тренування на зборі національної команди під Харковом.

Гравець «Манчестер Сіті» вже змінив позицію. В клубі він діє на позиції лівого захисника, а ось в збірній в центрі півзахисту. Тренував удари, і забив чотири голи Андрію Луніну. Відзначився й Андрій Шевченко, котрий пустив м’яч між ніг Анатолію Трубіну.

Збірна України візьме старт на чемпіонаті Європи 13 червня матчем в Амстердамі проти команди Нідерландів.

Зінченко, до речі, вчора повідомив, що незабаром стане батьком (фото).