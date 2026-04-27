Друга ракетка світу розкритикувала електронну систему у тенісі після спірного ейсу

Єлєна Рибакіна впевнена, що судді повинні особисто перевіряти суперечливі моменти

Казахстанська тенісистка російського походження Єлєна Рибакіна прокоментувала інцидент з електронною лінійною системою після рішення на користь її суперниці Чжен Ціньвень у матчі 1/16 фіналу на турнірі WTA в Мадриді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що трапилось у матчі Рибакіної

Рибакіна програла стартовий сет в матчі тисячника в Мадриді проти чинної олімпійської чемпіонки і 36-ї ракетки світу Чжен Ціньвень. У другому ж сеті казахстанка мала перевагу в один виграний гейм за рахунку 4:3, однак під час подачі представниці Китаю стався інцидент із системою.

Під час восьмого гейму Ціньвень зарахували ейс при її подачі за рахунку 40:0. Рибакіна запросила суддю зійти з вишки та самостійно переглянути слід від м'яча, що є звичною практикою для ґрунтових турнірів, проте суддя Джулі К'єндлі повідомила, що не має можливості це зробити.

Зрештою, Рибакіна виграла ще два гейми в другому сеті, перевівши гру у третю партію, в якій вона обіграла Ціньвень та вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді.

Що сказала друга ракетка світу

«Система неправильна, це не жарт. Цій штуці я зовсім не довіряю. Бо не було жодної ознаки, навіть близького до того, що показували на екрані», – зазначила Рибакіна.

Рибакіна порівняла інцидент із скандалом Александра Звєрєва з представниками цього ж турніру рік тому. Тоді німця обвинуватили в неспортивній поведінці після того, як він сфотографував слід від м'яча після спірного рішення системи.

«Я думаю, це було схоже на те, що було з Звєрєвим минулого року, бо це було перед носом судді. Це розчаровує, це ніби вкрадене очко. Я розумію, що це була її подача, і вона дуже добре подавала, але це рішення дуже дратує», – сказала Рибакіна.

Наступною суперницею Рибакіної стала австрійка Анастасія Потапова, яка у своєму матчі 1/16 фіналу перемогла латвійку Олену Остапенко в трьох сетах.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу великого грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у двох сетах п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу із США.

Наступною суперницею Костюк буде 76-а ракетка світу – представниця США Кеті Макнеллі.