Костюк розгромила п'яту ракетку світу і вийшла до 1/8 фіналу турніру у Мадриді

Марта Костюк подолала третє коло турніру WTA 1000 в Мадриді
фото: AP

Українка у двох сетах обіграла Джессіку Пегулу

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу великого грунтового турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у двох сетах п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу із США. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У першій партії матчу Костюк забрала дві подачі суперниці, забезпечивши собі комфортну перевагу в рахунку. Вирішальною стала гра українки на власній подачі: упродовж сету вона відіграла 9 із 9 брейкпоінтів суперниці, не дозволивши Пегулі змінити хід гри.

Другий сет пройшов у більш конкурентній боротьбі, проте українка здобула переможний результат, не доводячи справу до тайбрейку – 6:4. Матч тривав 1 годину та 14 хвилин

Марта провела 22-й матч у кар'єрі проти представниць топ-5 світового рейтингу і здобула п'яту перемогу. Минулого сезону українка дійшла в Мадриді до чвертьфіналу. Це третя перемога Костюк над Пегулою в кар’єрі та друга поспіль – після зустрічі в Брісбені в січні цього року.

Наступною суперницею Костюк буде 76-а ракетка світу – представниця США Кеті Макнеллі. 

WTA 1000. Мадрид. 1/16 фіналу

Джессіка Пегула (США) – Марта Костюк (Україна) 1:6, 4:6

Нагадаємо, що Костюк стартувала у столиці Іспанії з другого раунду, де була сильнішою за Юлію Путінцеву з Казахстану.

«Приємно змушувати росіян слухати гімн України». Коляденко – про свою перемогу на Чемпіонаті Європи
