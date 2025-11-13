У Татарстані спалахнув нафтохімічний завод

скріншот з відео з соцмереж

На одній з технологічних установок заводу сталося локальне загоряння

У Татарстані спалахнула пожежа на території одного з заводів нафтохімічної промисловості у Нижньокамську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Нижньокамськнафтохіма».

Зазначається, що пожежа спалахнула на території одного з виробничих підрозділів підприємства «Нижньокамськнафтохім». Постраждалих немає.

За словами пресслужби компанії, на одній з технологічних установок заводу сталося локальне загоряння. «Підприємство продовжує роботу в штатному режимі. Подія не вплинула на виробничі процеси суміжних виробництв», – йдеться в повідомленні.

«Нижньокамськнафтохім» – один з найбільших виробників синтетичних каучуків, один з основних центрів виробництва полімерів і продуктів органічного синтезу в Росії.

Нагадаємо, безпілотники бійців Головного управління розвідки 6 листопада вразили один з ключових нафтохімічних заводів у Башкартостані. Мова йде про Стерлітамацький нафтохімічний завод – один з провідних підприємств нафтохімічної промисловості Росії.

До слова, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки успішно вразили нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез», розташований у місті Орськ Оренбурзької області. Відстань до цілі склала 1400 км.