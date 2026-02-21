Визначилася фіналісти хокейного турніру Олімпіади-2026: де і коли дивитися вирішальну гру

Титул розіграють США та Канада

На Олімпіаді-2026 залишається провести один матч до визначення нових чемпіонів у чоловічому хокейному турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Головний титул за підсумками півфіналів п'ятниці, 20 лютого 2026 року, розіграють США та Канада.

Канада у 1/2 фіналу зустрічалася з чинним чемпіоном Фінляндією, а США – зі Словаччиною.

Канада – Фінляндія

Матч завершився драматичним камбеком канадців: програючи 0:2 на початку другого періоду, зіркова збірна скоротила відставання, реалізувавши більшість перед заключною 20-хвилинкою, а в третьому періоді забила переможні два голи.

Другий з них відбувся вже на останній хвилині основного часу – іншу більшість реалізував Нейтан Маккіннон, вивівши свою команду в перший олімпійський фінал з 2014 року!

США – Словаччина

У матчі США – Словаччина американцям вдалося першим відкрити рахунок у матчі завдяки шайбі Ділана Ларкіна на четвертій хвилині матчу. До кінця другого періоду розрив у рахунку сягнув двох голів, після двох періодів – п'яти (5:0) із дублем Джека Г'юза.

Словаччина змогла вразити американців лише в третьому періоді – закинула дві шайби. Але пропустила й шостий гол у власні ворота і гратиме з фінами в матчі за бронзові медалі.

Олімпійські ігри-2026. Хокей (чоловіки, півфінали)

Канада – Фінляндія – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

США – Словаччина – 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Де дивитися гру США – Канада

Фінальний поєдинок Олімпійських ігор-2026 між збірними США та Канади відбудеться у неділю, 22 лютого 2026 року. Початок – о 15:10 за київським часом.

Фінал Олімпіади-2026 наживо можна дивитися на сайті Суспільне Спорт. Також гру можна буде переглянути на телеканалах Суспільне Спорт і місцевих каналах Суспільного.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Нагадаємо, що собака вибіг на трасу під час змагань з лижних перегонів на Олімпіаді. ЗМІ повідомляють, що неочікуваний «учасник» змагань має прізвисько Назгул. Він став справжньою зіркою.