Остання біатлонна гонка Олімпіади-2026: прогноз і анонс жіночого мас-старту

Розповідаємо про останній біатлонний старт Олімпіади-2026

21 лютого 2026 року, о 15:15 за київським часом старту остання біатлонна гонка зимових Олімпійських ігор – жіночий мас-старт. «Главком» знайомить зі складами учасників гонки та шансами біатлоністок на нагороди.

Прогноз букмекерів GGBET на жіночий біатлонний мас-старт

Головними претендентами на перемогу вважаються відразу кілька біатлоністів. Перемога Лу Жанмоно станом на 10:25 21 лютого 2026 року оцінюється коефіцієнтом 4, Жюльї Сімон – 5.5, Лізи Віттоцці – 6. Відповідні коефіцієнти пропонує GGBET.

Ймовірність здобуття золота Каролін Кноттен представлена найбільшим показником серед всіх учасниць гонки – 150.

Аналіз складу учасників гонки

Серед головних претенденток на нагороди мас-старту є француженки. Жулія Сімон, яка не лише тричі ставала олімпійською чемпіонкою на цих Іграх, а й перемогла у гонці з масовим стартом на останньому етапі Кубка світу перед Олімпіадою. Лу Жанмонно – поточна лідерка загального заліку Кубка світу цього сезону і спортсменка, яка у гонках в Антгольці не опускалася нижче 4 місця. Осеан Мішлон мала не дуже рівний старт сезону, проте на Олімпійських іграх перебуває у хорошій формі і здобула срібну нагороду у спринті.

Може нав’язувати боротьбу і Ліза Віттоцці. Італійка, яка пропускала минулий сезон через травму, не є найшвидшою у пелетоні, але швидка і влучна стрільба допомагає перебувати серед лідерів. Зокрема, завдяки цьому компоненту Віттоцці стала олімпійською чемпіонкою у гонці переслідування, і точно може претендувати на медаль у мас-старті, якщо знову зможе зробити чотири «нулі» на стрільбищі.

Претендуватиме на високі місця також Марен Кіркейде. Молода норвежка не завжди є стабільною на останньому вогневому рубежі, проте може показувати хорошу швидкість на фінішному колі. Саме завдяки цьому вона вже має у своєму активі золото та срібло у особистих гонках на цій Олімпіаді.

Не варто забувати і про сестер Еберг – Ханну та Ельвіру. Шведки наразі мають лише срібні нагороди у жіночій естафеті і мас-старт стане для них останнім шансом здобути особисті олімпійські медалі. Вони перебувають у хорошій формі, проте їм не завжди вдається стрільба.

За певних умов поборотися за п’єдестал пошани може Суві Мінкінен, бронзова призерка гонки переслідування. Спортсменка не є найшвидшою на дистанції, але має високі показники статистики у стрільбі.

Також можна згадати Франциску Пройс. Помилки на останніх вогневих рубежах не дозволяли німкені поборотися за найвищі місця у особистих змаганнях, проте у своїй кар’єрі Пройс має багато медальних здобутків саме у мас-стартах. Це досвід може стати у нагоді і зараз.

Результати сезону 2025/2026 у жіночих мас-стартах

Ансі. Перемогла Марен Кіркейде, на другому місці – Лу Жанмонно, на третьому – Жустін Бреза-Буше.

Нове-Место. Золото здобула Жулія Сімон, срібло – Осеан Мішлон, бронзу – Ліза Віттоці.

Де дивитися гонку

Жіночий мас-старт в прямому ефірі транслюватиметься на телеканалі та сайті «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного мовлення.

Нагадаємо, біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 року включала 11 дисциплін: спринт, переслідування, індивідуальні гонки, мас-старти, класичні естафети та змішану естафету.