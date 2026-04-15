Українці здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед юніорів з тхеквондо

Артем Худолєєв
Ольга Маленко та Роман Годима принесли Україні нагороди світової першості
фото: worldtaekwondo.org

Чемпіонат світу серед юніорів з тхеквондо проходить у Ташкенті

Українці розпочали виступи на Чемпіонаті світу серед юніорів з тхеквондо з двох бронзових нагород. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 12-17 квітня 2026 року столиця Узбекистану місто Ташкент приймає Чемпіонат світу серед юніорів з тхеквондо (ВТФ).

За результатами перших трьох змагальних днів в активі збірної України дві бронзові нагороди.

На подіум підіймалися:

  • Ольга Маленко у ваговій категорії до 46 кг
  • Роман Годима у ваговій категорії до 73 кг.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики
«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів
АЗ – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру чвертьфіналу Ліги конференцій
Британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу
Розгнівані фанати зі зброєю увірвалися на базу французького клубу

