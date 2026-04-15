Українці здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед юніорів з тхеквондо
Чемпіонат світу серед юніорів з тхеквондо проходить у Ташкенті
Українці розпочали виступи на Чемпіонаті світу серед юніорів з тхеквондо з двох бронзових нагород. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Упродовж 12-17 квітня 2026 року столиця Узбекистану місто Ташкент приймає Чемпіонат світу серед юніорів з тхеквондо (ВТФ).
За результатами перших трьох змагальних днів в активі збірної України дві бронзові нагороди.
На подіум підіймалися:
- Ольга Маленко у ваговій категорії до 46 кг
- Роман Годима у ваговій категорії до 73 кг.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
