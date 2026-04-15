Українці здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед юніорів з тхеквондо

Чемпіонат світу серед юніорів з тхеквондо проходить у Ташкенті

Українці розпочали виступи на Чемпіонаті світу серед юніорів з тхеквондо з двох бронзових нагород. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Упродовж 12-17 квітня 2026 року столиця Узбекистану місто Ташкент приймає Чемпіонат світу серед юніорів з тхеквондо (ВТФ).

За результатами перших трьох змагальних днів в активі збірної України дві бронзові нагороди.

На подіум підіймалися:

Ольга Маленко у ваговій категорії до 46 кг

Роман Годима у ваговій категорії до 73 кг.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце