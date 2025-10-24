Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпредставник Путіна прибув до США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Спецпредставник Путіна прибув до США
Кирило Дмітрієв прибув у США для переговорів
фото: reuters

Дмитрієв має зустрітися з представниками адміністрації Трампа

Головний економічний представник Росії Кирило Дмитрієв прибув до США для проведення «офіційних» переговорів. Це сталося лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про жорсткі нові санкції проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За інформацією джерел, Кирило Дмитрієв, глава Російського фонду прямих інвестицій (RDIF) і спеціальний посланець Кремля, має зустрітися з представниками адміністрації Трампа, «щоб продовжити обговорення відносин між США і Росією».

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що санкції Сполучених Штатів не впливають на економіку Росії. У розмові з журналістами Трамп зазначив, що не заперечує таку впевненість Путіна, але поставив під сумнів її довгостроковість.

Читайте також:

Теги: переговори росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
Україна та Росія зняли будь-які запобіжники щодо ударів
6 жовтня, 08:57
У Сумах після ранкової атаки РФ пошкоджено тролейбус і житлові будинки
Росія вдарила по Сумах: пошкоджено тролейбус і житлові будинки
7 жовтня, 09:38
Трамп: Це безумство – просто безумство. Я думав, що це (війна в Україні – «Главком») буде одним із простіших конфліктів
Нові заяви Трампа, побоювання США щодо ракет Tomahawk для України: головне за ніч
8 жовтня, 05:42
Російські дрони стали небезпечнішими для локомотивів
Очільник «Укрзалізниці» розповів, що Росія використовує вдосконалені дрони для прицільних ударів по залізниці
15 жовтня, 16:18
Трамп: Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній
Трамп сподівається, що санкції проти РФ довго не протримаються
Вчора, 03:20
РФ знову обстріляли Київ, внаслідок атаки на багатоповерхівки столиці впали БпЛА
У Києві на балкони багатоповерхівок впали два шахеди, які не здетонували (фото)
Вчора, 11:03
Желязков зазначив, що потреби Болгарії в природному газі як для промисловості, так і для домогосподарств повністю задовольняються за рахунок імпорту скрапленого природного газу
Одна з європейських країн вирішила відмовитися від транзиту російського газу
24 вересня, 17:27
Завдання української сторони – залучити всі можливі ресурси для швидкого ремонту енергооб’єктів
Міненерго пояснило, як Росія змінила тактику ударів по енергетичних об’єктах
11 жовтня, 18:44
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
16 жовтня, 08:29

Політика

Спецпредставник Путіна прибув до США
Спецпредставник Путіна прибув до США
Зеленський заявив, що Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні взимку
Зеленський заявив, що Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні взимку
Ув'язнені паризької в'язниці влаштували цькування Саркозі
Ув'язнені паризької в'язниці влаштували цькування Саркозі
Зеленський прибув до резиденції премʼєра Великої Британії (відео)
Зеленський прибув до резиденції премʼєра Великої Британії (відео)
Концерт російського репера Моргенштерна у Вільнюсі. Мер звернувся до влади із проханням
Концерт російського репера Моргенштерна у Вільнюсі. Мер звернувся до влади із проханням
Скільки військових втратила КНДР у війні проти України? Дані розвідки Британії
Скільки військових втратила КНДР у війні проти України? Дані розвідки Британії

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua