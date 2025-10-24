Головна Світ Політика
Росія готується пом'якшувати удар від санкцій США проти нафтогігантів – Bloomberg

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія готується пом’якшувати удар від санкцій США проти нафтогігантів – Bloomberg
фото з відкритих джерел

РФ спробує компенсувати втрати через санкції розгортанням власної мережі нафтотрейдерів і «тіньового флоту» для обходу обмежень 

Росія очікує проблем для державного бюджету через нові американські санкції проти двох провідних нафтових компаній, але розробляє плани для пом’якшення удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами одного з анонімних російських чиновників, бюджетні втрати неминучі, проте РФ спробує компенсувати їх розгортанням власної мережі нафтотрейдерів і «тіньового флоту» для обходу обмежень. Інший співрозмовник видання зазначив, що в уряду є близько місяця на підготовку до повного набуття чинності санкцій, і Кремль використає цей час для адаптації, він також не виключив можливості перегляду позиції США в майбутньому.

Журналісти наголошують, що на фоні американських заходів деякі індійські нафтопереробники вже заявили про фактичне припинення закупівель російської нафти, що створює для Москви серйозний виклик у пошуку альтернативних покупців і може змістити вагу торгів у бік Китаю. Додатковим тиском є вже наявні тенденції: за даними агенції Argus, у жовтні марка Urals торгувалася приблизно на $12-13 за барель нижче за Brent.

Експерти попереджають, що втрати будуть значними. Директор з інвестицій Astra Asset Management Дмитро Польовий відзначає, що обсяги експорту можуть тимчасово знизитися в процесі реорганізації логістики, а дисконт для покупців, ймовірно, зростатиме. Аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов оцінює, що зниження експорту «Роснефти» й «Лукойлу» на 5-10% у поєднанні з більшою знижкою може коштувати бюджету РФ близько $1,5 млрд на місяць.

Разом з тим голова Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин Симонов вказує, що санкції матимуть ефект, але їх можна частково обходити, і повністю «закрити» такі схеми практично неможливо.

Як відомо, міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні».

Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Під санкції потрапили дві найбільші російські нафтові компанії – ПАТ «Нафтова компанія «Роснефть»» (Rosneft Oil Company) і ПАТ «Лукойл» (Lukoil OAO). Крім того, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) включило до санкційного списку низку дочірніх підприємств обох компаній, розташованих на території Росії.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде врегульовано.

«Це важливий день. Санкції величезні, дуже серйозні, вони спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній. Ми сподіваємося, що вони не протримаються довго і що війна буде врегульована», – заявив Трамп.

