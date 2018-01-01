Коноплянка, швидше за все, пропустить найближчий матч свого клубу через вірус

Український футболіст уже майже тиждень не тренується

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка може не зіграти за свій клуб у найближчому матчі. Про це розповів головний тренер «Шальке-04» Доменіко Тедеско, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. В інтерв’ю офіційному сайту «Шальке» фахівець повідомив, що українець весь тиждень не тренувався через вірус.