Коноплянка, швидше за все, пропустить найближчий матч свого клубу через вірус
- Сьогодні, 16:48
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Український футболіст уже майже тиждень не тренується
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка може не зіграти за свій клуб у найближчому матчі.
Про це розповів головний тренер «Шальке-04» Доменіко Тедеско, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
В інтерв’ю офіційному сайту «Шальке» фахівець повідомив, що українець весь тиждень не тренувався через вірус.
Чи потрапить Коноплянка до заявки на домашній поєдинок 23-го туру Бундесліги проти «Гоффенгайму», буде вирішено безпосередньо у день матчу, 17 лютого.
Нагадаємо, «Шальке» без допомоги Коноплянки вийшов у півфінал Кубку Німеччини, здолавши «Вольфсбург».
У 21-му турі гол Коноплянки не допоміг «Шальке» перемогти «Вердер».
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