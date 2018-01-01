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    Коноплянка, швидше за все, пропустить найближчий матч свого клубу через вірус

    Український футболіст уже майже тиждень не тренується
    Півзахисник збірної України Євген Коноплянка може не зіграти за свій клуб у найближчому матчі. Про це розповів головний тренер «Шальке-04» Доменіко Тедеско, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. В інтерв’ю офіційному сайту «Шальке» фахівець повідомив, що українець весь тиждень не тренувався через вірус.
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    Євген Коноплянка. Фото ФК &laquo;Шальке-04&raquo;
    Євген Коноплянка. Фото ФК «Шальке-04»

    Український футболіст уже майже тиждень не тренується

    Півзахисник збірної України Євген Коноплянка може не зіграти за свій клуб у найближчому матчі.

    Про це розповів головний тренер «Шальке-04» Доменіко Тедеско, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    В інтерв’ю офіційному сайту «Шальке» фахівець повідомив, що українець весь тиждень не тренувався через вірус.

    Чи потрапить Коноплянка до заявки на домашній поєдинок 23-го туру Бундесліги проти «Гоффенгайму», буде вирішено безпосередньо у день матчу, 17 лютого.

    Нагадаємо, «Шальке» без допомоги Коноплянки вийшов у півфінал Кубку Німеччини, здолавши «Вольфсбург».

    У 21-му турі гол Коноплянки не допоміг «Шальке» перемогти «Вердер».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Євген Коноплянка
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