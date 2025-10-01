Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк програла гравчині топ-10 на турнірі WTA 1000 в Пекіні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Костюк програла гравчині топ-10 на турнірі WTA 1000 в Пекіні
Костюк була останньою представницею України на турнірі
фото: Reuters

Костюк зупинилася в 1/8 фіналу

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Пекіні, поступившись у матчі 1/8 фіналу п’ятій ракетці світу Джессіці Пегулі з США. Про це повідомляє «Главком».

Суперниці зустрілися вп’яте у кар’єрі: до цього американка мала три перемоги, тоді як Костюк вигравала лише одного разу. 

Перша партія розпочалася рівною боротьбою з обміном брейками, але після рахунку 3:3 Пегула виграла три гейми поспіль і забрала сет – 6:3.

У другому сеті гра дійшла до тайбрейку, де Костюк змогла вирівняти рахунок за партіями – 7:6. Вирішальний сет пройшов під диктовку американки: вона дозволила українці взяти лише один гейм – 6:1.

WTA 1000. Пекін, 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Джессіка Пегула (США) 3:6, 7:6, 1:6

Костюк була останньою представницею України на турнірі: раніше Юлія Стародубцева завершила виступи в першому колі, а Даяна Ястремська зупинилася у другому.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Теги: Марта Костюк теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За свою професійну кар'єру Гаель Монфіс 35 разів доходив до фіналу на турнірах АТР і завоював 13 титулів
Чоловік Світоліної анонсував завершення своєї кар'єри
Сьогодні, 12:03
З 600 тижнів у топ-100 Еліна Світоліна 218 провела в десятці найсильніших
Світоліна встановила нове досягнення за кількістю тижнів, проведених у топ-100 рейтингу WTA
29 вересня, 16:21
Дmяченко була переможницею одного турніру WTA та фіналісткою шести турнірів WTA у парному розряді
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом
29 вересня, 12:03
Шнайдер і Андрєєва у минулому році у нейтральному статусі стали срібними призерками Олімпіади-2024
МОК відреагував на нагородження Путіним тенісисток Шнайдер і Андрєєвої
26 вересня, 16:36
Еліна Світоліна оголосила про завершення сезону достроково
Світоліна достроково завершила сезон
23 вересня, 15:58
Еліна не змогла вивести Україну до фіналу
Все вирішить пара. Світоліна програла Паоліні у Кубку Біллі Джин Кінг
19 вересня, 16:57
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
19 вересня, 09:47
Світоліна здобула вирішальну перемогу для України
Україна вперше в історії вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг: хто наступний суперник
17 вересня, 17:10
Поєдинок між Костюк і 51-ю ракеткою світу Бузас Манейро відкривав матчеву дуель
Костюк виграла першу гру поєдинку Україна – Іспанія на Кубку Біллі Джин Кінг
17 вересня, 14:23

Новини

Костюк програла гравчині топ-10 на турнірі WTA 1000 в Пекіні
Костюк програла гравчині топ-10 на турнірі WTA 1000 в Пекіні
Євро-2026 (U-17): Україна розпочала кваліфікацію з нічиєї проти Чорногорії
Євро-2026 (U-17): Україна розпочала кваліфікацію з нічиєї проти Чорногорії
Воротар «Кайрата», якому «Реал» забив п'ять голів, після гри отримав у подарунок авто
Воротар «Кайрата», якому «Реал» забив п'ять голів, після гри отримав у подарунок авто
Гендиректор «Динамо» назвав річний бюджет клубу
Гендиректор «Динамо» назвав річний бюджет клубу
Колишня модель балотуватиметься на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації
Колишня модель балотуватиметься на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації
Українець претендує на звання найкращого гравця «Брентфорда» у вересні: як проголосувати
Українець претендує на звання найкращого гравця «Брентфорда» у вересні: як проголосувати

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Сьогодні, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua