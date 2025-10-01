Костюк програла гравчині топ-10 на турнірі WTA 1000 в Пекіні

Костюк зупинилася в 1/8 фіналу

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Пекіні, поступившись у матчі 1/8 фіналу п’ятій ракетці світу Джессіці Пегулі з США. Про це повідомляє «Главком».

Суперниці зустрілися вп’яте у кар’єрі: до цього американка мала три перемоги, тоді як Костюк вигравала лише одного разу.

Перша партія розпочалася рівною боротьбою з обміном брейками, але після рахунку 3:3 Пегула виграла три гейми поспіль і забрала сет – 6:3.

У другому сеті гра дійшла до тайбрейку, де Костюк змогла вирівняти рахунок за партіями – 7:6. Вирішальний сет пройшов під диктовку американки: вона дозволила українці взяти лише один гейм – 6:1.

WTA 1000. Пекін, 1/8 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Джессіка Пегула (США) 3:6, 7:6, 1:6

Костюк була останньою представницею України на турнірі: раніше Юлія Стародубцева завершила виступи в першому колі, а Даяна Ястремська зупинилася у другому.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року.

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.