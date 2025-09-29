Головна Спорт Новини
Російська тенісистка розповіла, як олігархи пропонували їй займатися ескортом

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Дmяченко була переможницею одного турніру WTA та фіналісткою шести турнірів WTA у парному розряді

Дьяченко зазначила, що у неї було дуже багато пропозицій щодо ескорту

Російська тенісистка та колишня 71 ракетка світу Віталія Дьяченко в інтерв'ю пропагандистам розповіла, що олігархи їй пропонували працювати в ескорті. Про це інформує «Главком».

У тебе ніколи не було спонсора. А чи надходили пропозиції?

Так, дуже багато, але всі невдалі. Десь просили величезний відсоток, десь ще щось. Ніколи не було вигідно у мій бік. Плюс у дівчаток по-іншому працює. Були й не дуже добрі пропозиції.

«Давай до мене в ескорт, а ще гратимеш у теніс»?

Було таке, так. Переїхати туди, жити там, кинути все в Москві. Ставало зрозуміло, в який бік іде, я казала: «До побачення». Далі не заглиблювалась. Навіщо ці деталі мені?

Таке пропонував особисто олігарх?

Так.

Він публічна людина, яку всі знають?

Так, і це не одна людина. Таких пропозицій було багато. Дуже багато.

Але навіть на утриманні ти могла б грати у теніс?

А це невідомо. Я гадаю, що ні. Переїхати до умовного Монако… Я не впевнена, що ці люди дали б мені можливість грати.

Віталія Дьяченко – російська тенісистка, переможниця одного турніру WTA та фіналістка шести турнірів WTA у парному розряді, переможниця трьох турнірів WTA 125 в одиночному розряді, фіналістка Кубка Федерації (2015 рік) у складі національної збірної Росії, чемпіонка Універсіади (2009 рік) у парному розряді.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

