Костюк впевнено пройшла до четвертого кола «Ролан Гаррос»

Святослав Василик
Святослав Василик
Марта Костюк вдруге в кар'єрі вийшла у 1/8 фіналу Ролан Гаррос
фото: Getty Images
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 15) пробилася до четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

У третьому раунді українка обіграла у двох сетах представницю Швейцарії Вікторію Голубіч (WTA 82). Це було третє очне протистояння суперниць. Рахунок 3:0 на користь Марти.

Костюк виграла 15-й матч поспіль на грунті, продовживши свою рекордну серію, та вдруге вийшла до четвертого кола турніру в Парижі. Марта вчетверте зіграє в 1/8 фіналу на турнірі Grand Slam. У попередньому сезоні вона зробила це на US Open, а 2024 року змогла дістатися чвертьфіналу на Australian Open.

«Ролан Гаррос» 2026. 1/16 фіналу

  • Марта Костюк (Україна) – Вікторія Голубіч (Швейцарія) 6:4, 6:3

Костюк у Парижі, крім Голубіч, також здолала Оксану Селехметьєву та Кеті Волинець. Марта вдруге в кар'єрі зіграє в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос». У 2021 році Костюк поступилася Свьонтек на цій стадії.

Наступна суперниця Костюк – переможниця польського протистояння між Магдою Лінетт (WTA №73) та Ігою Свьонтек (WTA №3).

Нагадаємо, українські тенісистки встановили черговий національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції. Відразу чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова вийшли до 1/16 фіналу «Ролан Гаррос». Раніше найкращим результатом України в Парижі було три представниці на цій стадії у 2025 році (Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська).

Крім цього, лише вдруге в історії чотири українки зіграють у 1/16 фіналу турніру Грендслем. Вперше це було на Australian Open 2024, коли до третього кола дісталися Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.

Трамп висловив співчуття через смерть легендарного канадського хокеїста
Forbes назвав найдорожчий футбольний клуб світу
Чи дивляться зумери матчі? Головні інсайти з панелі GGBET на SBC Summit Ukraine
Стародубцева прикро програла китаянці і не зуміла вийти до 1/8 фіналу «Ролан Гаррос»
Костюк впевнено пройшла до четвертого кола «Ролан Гаррос»
Парагвайський тенісист зробив сексистську заяву після поразки на «Ролан Гаррос»

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
