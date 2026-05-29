Костюк впевнено пройшла до четвертого кола «Ролан Гаррос»

Українка вдруге в кар'єрі зіграє в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 15) пробилася до четвертого кола на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

У третьому раунді українка обіграла у двох сетах представницю Швейцарії Вікторію Голубіч (WTA 82). Це було третє очне протистояння суперниць. Рахунок 3:0 на користь Марти.

Костюк виграла 15-й матч поспіль на грунті, продовживши свою рекордну серію, та вдруге вийшла до четвертого кола турніру в Парижі. Марта вчетверте зіграє в 1/8 фіналу на турнірі Grand Slam. У попередньому сезоні вона зробила це на US Open, а 2024 року змогла дістатися чвертьфіналу на Australian Open.

«Ролан Гаррос» 2026. 1/16 фіналу

Марта Костюк (Україна) – Вікторія Голубіч (Швейцарія) 6:4, 6:3

Костюк у Парижі, крім Голубіч, також здолала Оксану Селехметьєву та Кеті Волинець. Марта вдруге в кар'єрі зіграє в 1/8 фіналу «Ролан Гаррос». У 2021 році Костюк поступилася Свьонтек на цій стадії.

Наступна суперниця Костюк – переможниця польського протистояння між Магдою Лінетт (WTA №73) та Ігою Свьонтек (WTA №3).

Нагадаємо, українські тенісистки встановили черговий національний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції. Відразу чотири українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова вийшли до 1/16 фіналу «Ролан Гаррос». Раніше найкращим результатом України в Парижі було три представниці на цій стадії у 2025 році (Еліна Світоліна, Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська).

Крім цього, лише вдруге в історії чотири українки зіграють у 1/16 фіналу турніру Грендслем. Вперше це було на Australian Open 2024, коли до третього кола дісталися Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко.