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Ковтун здобув другу за день медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ковтун здобув другу за день медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Ілля Ковтун здобув три нагороди у Антальї

Ковтун отримав у фіналі 13.966 бала

Україна завершує чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькій Антальї, з чотирма нагородами. Три нагороди для нашої країни здобув 19-річний Ілля Ковтун.

У своєму останньому виступі на турнірі Ілля завоював бронзову медаль у вправах на перекладині. Ковтун отримав у фіналі 15.166 бала.

Ця медаль стала для Іллі першою на дорослому континентальному рівні у цьому виді програми.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Перекладина. Чоловіки

  1. Тін Србіч (Хорватія) – 14.233
  2. Карло Маччіні (Італія) – 14.200
  3. Ілля Ковтун (Україна) – 13.966
Ковтун здобув другу за день медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики фото 1

Нагадаємо, що Ілля Ковтун в Антальї також виграв бронзу у багатоборстві та золото у вправах на паралельних брусах.

Ще одну бронзову медаль в опорному стрибку для України здобув Ігор Радівілов.

Теги: спортивна гімнастика Ілля Ковтун

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