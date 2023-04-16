Ковтун здобув другу за день медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики
Ковтун отримав у фіналі 13.966 бала
Україна завершує чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькій Антальї, з чотирма нагородами. Три нагороди для нашої країни здобув 19-річний Ілля Ковтун.
У своєму останньому виступі на турнірі Ілля завоював бронзову медаль у вправах на перекладині. Ковтун отримав у фіналі 15.166 бала.
Ця медаль стала для Іллі першою на дорослому континентальному рівні у цьому виді програми.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики
Перекладина. Чоловіки
- Тін Србіч (Хорватія) – 14.233
- Карло Маччіні (Італія) – 14.200
- Ілля Ковтун (Україна) – 13.966
Нагадаємо, що Ілля Ковтун в Антальї також виграв бронзу у багатоборстві та золото у вправах на паралельних брусах.
Ще одну бронзову медаль в опорному стрибку для України здобув Ігор Радівілов.
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