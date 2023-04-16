Ковтун здобув другу за день медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики

Ілля Ковтун здобув три нагороди у Антальї

Ковтун отримав у фіналі 13.966 бала

Україна завершує чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, який проходить в турецькій Антальї, з чотирма нагородами. Три нагороди для нашої країни здобув 19-річний Ілля Ковтун.

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У своєму останньому виступі на турнірі Ілля завоював бронзову медаль у вправах на перекладині. Ковтун отримав у фіналі 15.166 бала.

Ця медаль стала для Іллі першою на дорослому континентальному рівні у цьому виді програми.

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Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Перекладина. Чоловіки

Тін Србіч (Хорватія) – 14.233 Карло Маччіні (Італія) – 14.200 Ілля Ковтун (Україна) – 13.966

Нагадаємо, що Ілля Ковтун в Антальї також виграв бронзу у багатоборстві та золото у вправах на паралельних брусах.

Ще одну бронзову медаль в опорному стрибку для України здобув Ігор Радівілов.