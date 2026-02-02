«Кожен раунд був війною». Український боксер Богачук переміг росіянина Бутаєва

Богачук: Я хотів перемогти, я зобовʼязаний був перемогти заради свого народу

Український боксер Сергій Богачук рішенням суддів переміг росіянина Раджаба Бутаєва. Про це повідомляє «Главком».

Як пройшов бій

Богачук (27-3, 24 KO) і Бутаєв (16-2, 12 KO) боксували в андеркарді шоу Zuffa Boxing 02 (Лас-Вегас, США).

Поєдинок був доволі рівним.

У підсумку, бій тривав 10 раундів. Судді віддали перемогу українцю роздільним рішенням: 96-94, 96-94, 94-96.

Що після бою сказав Богачук

«Я хочу сказати «дякую» своїй підтримці, моїм побратимам з України. Я відчуваю вашу підтримку, дякую. Слава Україні!

Знаєте, в чому різниця? Для нього це був поєдинок, для мене – війна. Кожен раунд був війною. Я хотів перемогти, я зобовʼязаний був перемогти заради свого народу. Я не міг програти», – цитує tribuna.com Богачука.

Як повідомлялося, Олександр Усик вийшов на поле у товариському матчі «Полісся» проти канадського клубу «Ванкувер Вайткепс».

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу.

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Варто зазначити, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.