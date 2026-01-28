Головна Спорт Новини
Усик у соцмережах поділився світлиною з легендою німецького футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Усик у соцмережах поділився світлиною з легендою німецького футболу
Мюллер є чемпіоном світу 2014 року. З мюнхенською «Баварією» він здобув понад 30 титулів.

Мюллер і Усик поспілкувалися після завершення товариської між «Ванкувер Вайткепс» та «Поліссям»

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF у надважкій вазі Олександр Усик у соцмережах поділився спільним фото з легендарним німецьким футболістом Томасом Мюллером. Про це повідомляє «Главком».

Томас Мюллер, який нині виступає за «Ванкувер Вайткепс», та Усик поспілкувалися після завершення товариської між канадським клубом та «Поліссям».

Мюллер є чемпіоном світу 2014 року. З мюнхенською «Баварією» він здобув понад 30 титулів.

Як повідомлялося, Усик вийшов на поле у товариському матчі «Полісся» проти канадського клубу «Ванкувер Вайткепс».

Він з’явився на полі у другому таймі під 17 номером за рахунку 2:0 на користь житомирського клубу. Олександр зіграв близько 15 хвилин. 

Матч так і закінчився з рахунком 2:0 на користь «Полісся».

Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року, коли у поєдинку з Даніелем Дюбуа вдруге у кар’єрі здобув титул абсолютного чемпіона світу. 

«Я продовжу боксувати. Хочу провести поєдинок з Діонтеєм Вайлдером. Мені цікавий цей бій. Він ексчемпіон світу, відомий та дуже сильний боксер. Він є одним з найкращих у надважкій вазі за останнє десятиліття», – зазначав Усик.

Варто зазначити, що Олександр Усик відмовився від титулу WBO та втратив звання абсолютного чемпіона.

«Всесвітня боксерська організація отримала офіційне звернення від команди Олександра Усика стосовно майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після ретельного обмірковування Усик вирішив скласти з себе повноваження чемпіона», – йдеться у заяві організації.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

