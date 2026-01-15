Чемпіон світу з боксу отримав ордер на арешт за насилля

Девіс наразі переховується від слідства

Один з найпопулярніших боксерів сучасності, чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі Джервонта Девіса, потрапив у серйозний кримінальний скандал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Ring.

Поліція Маямі офіційно видала ордер на арешт 31-річного американця, звинувачуючи його в побитті, незаконному позбавленні волі та спробі викрадення людини. До операції з розшуку боксера залучили спеціальну групу Служби маршалів США, оскільки його поточне місцезнаходження залишається невідомим. Підставою для звинувачень став інцидент, що стався наприкінці жовтня минулого року в елітному клубі, де колишня дівчина боксера Кортні Росселл працювала офіціанткою. За свідченнями потерпілої, які вже підтвердили записи з камер відеоспостереження, Девіс силоміць схопив її за горло та голову, після чого витягнув із закладу на парковку, де побив.

Для Девіса це далеко не перший конфлікт із законом. У червні 2023 року він уже перебував у в'язниці за порушення умов домашнього арешту, призначеного після ДТП, у якій він збив людей і втік із місця події. У боксерській спільноті дедалі частіше з’являються чутки про можливе завершення кар’єри Девіса, оскільки нові звинувачення в домашньому насильстві та викраденні за сукупністю обставин можуть призвести до тривалого тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що «Most Valuable Promotions» та Netflix офіційно оголосили, що боксерський поєдинок між Джейком Полом та Джервонтою Девісом, який мав відбутися у п'ятницю, 14 листопада, у «Kaseya Center» у Маямі, скасовується. Згідно з офіційною заявою, команда тісно співпрацювала з усіма сторонами, щоб відповідально врегулювати цю ситуацію, але вирішено не продовжувати підготовку до цієї події. Генеральний директор MVP Накіса Бідар'ян подякував Netflix, «Kaseya Center» та «Seminole Hard Rock Hotel & Casino» за підтримку.

Проте згодом була виявлена причина відміни бою. Відомий блогер Джейк Пол у своєму акаунті в соціальній мережі X розкрив, що ключовим фактором, який поставив остаточну крапку в організації поєдинку, стали звинувачення проти Девіса в насильстві, спрямованому на жінок, та численні судові позови.