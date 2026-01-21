Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Потенційний суперник Усика може провести бій з іншим титулованим боксером

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Потенційний суперник Усика може провести бій з іншим титулованим боксером
Вайлдер має 44 перемоги у своєму активі
фото: Sky Sports

Наступний поєдинок Вайлдера буде остаточно підтверджено наступного тижня

Команда колишнього чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC Деонтея Вайлдера офіційно підтвердила, що наступним суперником американця стане ветеран британського боксу Дерек Чісора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports. 

Як повідомив менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель у коментарі Sky Sports, сторони перебувають на фінальній стадії переговорів, а сам поєдинок планується на квітень 2026 року в Лондоні. Це рішення стало несподіванкою для багатьох фанатів, адже раніше активно обговорювався мегафайт Деонтея Вайлдера проти Олександра Усика вже цієї весни. Однак «Бронзовий бомбардувальник», який не виходив у ринг з червня 2025 року, вирішив провести проміжний бій, щоб повернути впевненість та відновити форму після серії болючих поразок. Для 42-річного Чісори цей вихід у ринг має стати ювілейним, 50-м у професійній кар'єрі, і, за словами боксера, ймовірно, останнім. Британські фанати з нетерпінням чекають на це протистояння, оскільки стилі обох бійців обіцяють яскраве видовище, попри їхній вік.

Попри зміну найближчих планів, поєдинок Вайлдер – Усик залишається в пріоритеті для обох таборів. Команда українського чемпіона, який зараз володіє поясами WBA, WBC та IBF, підтвердила, що бій з американцем просто змістився у графіку. Тепер орієнтовною датою зустрічі Усика та Вайлдера називають кінець липня або початок серпня 2026 року. Сам Усик раніше висловлював велике бажання провести цей бій у США, зокрема у Лас-Вегасі чи Лос-Анджелесі, щоб зміцнити свою спадщину на американському ринку.

WBC вже схвалила добровільний захист титулу для Усика, а Вайлдер, навіть посідаючи 13-ту сходинку в рейтингу, залишається одним із найбажаніших суперників. Щоправда, поразка боксера в квітні може остаточно поставити крапку в його кар'єрі та позбавити довгоочікуваного протистояння з українцем, тому ставки у бою проти Чісори будуть максимально високими. Пресконференція з офіційним анонсом бою Вайлдер – Чісора має відбутися в Лондоні вже наступного тижня, де будуть оголошені точна дата та місце проведення шоу.

Нагадаємо, що Усик може підписати контракт з новою промоушен-агенцією. Директор команди Олександра Усика, Сергій Лапін, офіційно підтвердив наявність діалогу з президентом UFC Дейною Вайтом щодо можливого переходу чемпіона до новоствореного боксерського промоушену «Zuffa Boxing». 

Теги: бокс Діонтей Вайлдер Дерек Чісора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій очолив українець Олександр Усик
The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу: яке місце посів Усик
25 грудня, 2025, 11:22
Японський боксер має 31 перемогу за свою кар'єру, не програвши жодного поєдинку
Японський боксер заявив, що зможе потіснити Усика з першого місця одного з рейтингів
27 грудня, 2025, 20:30
Ф'юрі чотири рази оголошував про завершення кар'єри
Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг
4 сiчня, 17:07
Усик востаннє на даний момент виходив у ринг у травні 2025 року
Усик повідомив, чи планує балотуватися в президенти
5 сiчня, 17:06
Усик продовжує відзначати Різдво 7 січня
Усик 7 січня вирішив привітати українців із Різдвом
7 сiчня, 10:59
Усик: Хочу всім побажати щастя, радості, любові і обов’язково ходіть в зал
«Деякі українці святкують сьогодні». Усик зробив нову заяву щодо відзначення Різдва 7 січня
7 сiчня, 15:46
Поліція відкрила провадження на Девіса 11 липня
Чемпіон світу з боксу отримав ордер на арешт за насилля
15 сiчня, 20:54
Прощання з ліквідованим окупантом Черновим відбулося сьогодні, 19 січня, у Новокуйбишевську
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
19 сiчня, 17:27
Боксер підписав контракт зі своїм попереднім промоушеном у 2013 році
Усик може підписати контракт з новою промоушен-агенцією
Вчора, 22:58

Новини

Потенційний суперник Усика може провести бій з іншим титулованим боксером
Потенційний суперник Усика може провести бій з іншим титулованим боксером
Очільниця МОК заявила про відсутність зв'язку з Трампом щодо Олімпіади-2028
Очільниця МОК заявила про відсутність зв'язку з Трампом щодо Олімпіади-2028
Визначилися всі учасники другого етапу чемпіонату Європи-2026 з гандболу
Визначилися всі учасники другого етапу чемпіонату Європи-2026 з гандболу
«Карпати» розпрощалися з еквадорським легіонером
«Карпати» розпрощалися з еквадорським легіонером
Олійникова назвала російських і білоруських тенісистів, які підтримують Путіна і Лукашенка
Олійникова назвала російських і білоруських тенісистів, які підтримують Путіна і Лукашенка
МОК дозволив брати участь в Олімпіаді росіянці Непряєвій, яка незаконно відвідувала Крим
МОК дозволив брати участь в Олімпіаді росіянці Непряєвій, яка незаконно відвідувала Крим

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Сьогодні, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Сьогодні, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Сьогодні, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua