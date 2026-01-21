Потенційний суперник Усика може провести бій з іншим титулованим боксером

Наступний поєдинок Вайлдера буде остаточно підтверджено наступного тижня

Команда колишнього чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC Деонтея Вайлдера офіційно підтвердила, що наступним суперником американця стане ветеран британського боксу Дерек Чісора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sports.

Як повідомив менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель у коментарі Sky Sports, сторони перебувають на фінальній стадії переговорів, а сам поєдинок планується на квітень 2026 року в Лондоні. Це рішення стало несподіванкою для багатьох фанатів, адже раніше активно обговорювався мегафайт Деонтея Вайлдера проти Олександра Усика вже цієї весни. Однак «Бронзовий бомбардувальник», який не виходив у ринг з червня 2025 року, вирішив провести проміжний бій, щоб повернути впевненість та відновити форму після серії болючих поразок. Для 42-річного Чісори цей вихід у ринг має стати ювілейним, 50-м у професійній кар'єрі, і, за словами боксера, ймовірно, останнім. Британські фанати з нетерпінням чекають на це протистояння, оскільки стилі обох бійців обіцяють яскраве видовище, попри їхній вік.

Попри зміну найближчих планів, поєдинок Вайлдер – Усик залишається в пріоритеті для обох таборів. Команда українського чемпіона, який зараз володіє поясами WBA, WBC та IBF, підтвердила, що бій з американцем просто змістився у графіку. Тепер орієнтовною датою зустрічі Усика та Вайлдера називають кінець липня або початок серпня 2026 року. Сам Усик раніше висловлював велике бажання провести цей бій у США, зокрема у Лас-Вегасі чи Лос-Анджелесі, щоб зміцнити свою спадщину на американському ринку.

WBC вже схвалила добровільний захист титулу для Усика, а Вайлдер, навіть посідаючи 13-ту сходинку в рейтингу, залишається одним із найбажаніших суперників. Щоправда, поразка боксера в квітні може остаточно поставити крапку в його кар'єрі та позбавити довгоочікуваного протистояння з українцем, тому ставки у бою проти Чісори будуть максимально високими. Пресконференція з офіційним анонсом бою Вайлдер – Чісора має відбутися в Лондоні вже наступного тижня, де будуть оголошені точна дата та місце проведення шоу.

Нагадаємо, що Усик може підписати контракт з новою промоушен-агенцією. Директор команди Олександра Усика, Сергій Лапін, офіційно підтвердив наявність діалогу з президентом UFC Дейною Вайтом щодо можливого переходу чемпіона до новоствореного боксерського промоушену «Zuffa Boxing».