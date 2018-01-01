Кравець забиває прем'єрний гол за нову команду, але команда Селезньова йде далі у Кубку Туреччини

Якщо нападники грали один проти одного, то Олександр Кучер просидів у запасі

У матчі-відповідь 1/4 фіналу Кубку Туреччини «Кайсеріспор» Олександра Кучера й Артема Кравця приймав «Акхісар» Євгена Селезньова. Обидва нападники збірної України з’явилися у стартових складах своїх команд, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Кравець відіграв увесь матч і відзначився дебютним голом у



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Артем Кравець (зліва). Фото kayserispor.org.tr

Якщо нападники грали один проти одного, то Олександр Кучер просидів у запасі

У матчі-відповідь 1/4 фіналу Кубку Туреччини «Кайсеріспор» Олександра Кучера й Артема Кравця приймав «Акхісар» Євгена Селезньова.

Обидва нападники збірної України з’явилися у стартових складах своїх команд, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Кравець відіграв увесь матч і відзначився дебютним голом у складі свого нового турецького клубу.

Селезньов відбігав до 73-ої хвилини та записав на свій рахунок гольову передачу.

Матч закінчився внічию – 2:2. Враховуючи, що у першій грі переміг «Акхісар» (1:0), путівку до півфіналу отримали саме гості.

Додається, що Олександр Кучер провів усю гру у запасі «Кайсеріспора».

Для Селезньова це вже був шостий матч у складі «Акхісару». На його рахунку два голи та результативний пас.

Кравець поки зіграв за «Кайсеріспор» двічі, й забив одного разу.

Нагадаємо, Артем зворушливо попрощався з «Динамо», заявивши, що віддавав себе повністю команді.