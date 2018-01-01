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    Кравець забиває прем'єрний гол за нову команду, але команда Селезньова йде далі у Кубку Туреччини

    Якщо нападники грали один проти одного, то Олександр Кучер просидів у запасі
    У матчі-відповідь 1/4 фіналу Кубку Туреччини «Кайсеріспор» Олександра Кучера й Артема Кравця приймав «Акхісар» Євгена Селезньова. Обидва нападники збірної України з’явилися у стартових складах своїх команд, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Кравець відіграв увесь матч і відзначився дебютним голом у
    • Сьогодні, 21:57
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    Артем Кравець (зліва). Фото kayserispor.org.tr
    Артем Кравець (зліва). Фото kayserispor.org.tr

    Якщо нападники грали один проти одного, то Олександр Кучер просидів у запасі

    У матчі-відповідь 1/4 фіналу Кубку Туреччини «Кайсеріспор» Олександра Кучера й Артема Кравця приймав «Акхісар» Євгена Селезньова.

    Обидва нападники збірної України з’явилися у стартових складах своїх команд, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Кравець відіграв увесь матч і відзначився дебютним голом у складі свого нового турецького клубу.

    Селезньов відбігав до 73-ої хвилини та записав на свій рахунок гольову передачу.

    Матч закінчився внічию – 2:2. Враховуючи, що у першій грі переміг «Акхісар» (1:0), путівку до півфіналу отримали саме гості.

    Додається, що Олександр Кучер провів усю гру у запасі «Кайсеріспора».

    Для Селезньова це вже був шостий матч у складі «Акхісару». На його рахунку два голи та результативний пас.

    Кравець поки зіграв за «Кайсеріспор» двічі, й забив одного разу.

    Нагадаємо, Артем зворушливо попрощався з «Динамо», заявивши, що віддавав себе повністю команді.

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