Пішов з життя президент титулованого італійського футбольного клубу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв

Пішов з життя президент титулованого італійського футбольного клубу
Коммісо помер після тривалої хвороби
фото: Reuters

Коммісо придбав «Фіорентину» у 2019 році

Президент італійського футбольного клубу «Фіорентина» Рокко Коммісо помер на 77-му році життя. Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба клубу.

Коммісо помер після тривалої хвороби. Клуб повідомив, що тренувальний центр «Фіорентини» «Віола Парк» буде названий на його честь.

Коммісо придбав «Фіорентину» і став її президентом у 2019 році.

Після цього клуб двічі виходив у фінал Ліги конференцій (2023, 2024 роки) та один раз – у фінал Кубка Італії (2023).

Нагадаємо, вболівальник «Норвіча» помер після того, як йому стало погано під час матчу 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу проти «Уолсолла».

«З сумом повідомляємо про смерть уболівальника нашої команди після завершення матчу Кубка Англії. «Норвіч» хотів би висловити свої щирі співчуття сім'ї та друзям уболівальника у цей неймовірно важкий час», – йдеться у заяві клубу.

Зустріч відбулася у неділю, 11 січня. «Норвіч» на своєму полі розгромив «Уолсол» з рахунком 5:1.

Як повідомлялося, колишній гравець та тренер софійського ЦСКА і збірної Болгарії з футболу Дімітар Пєнєв помер у віці 80 років.

Як тренер Пєнєв з ЦСКА тричі був чемпіоном Болгарії та п'ять разів ставав володарем Кубку країни. 

Дімітар Пєнєв прославився після того, як очолив збірну Болгарії. Він привів збірну Болгарію до її найкращого результату в історії – четвертого місця Чемпіонату світу-1994 у США. Також Пєнєв вперше в історії болгарського футболу вивів збірну до фінальної частини Чемпіонату Європи – Євро-96.

За свої досягнення Пєнєв був визнаний найкращим тренером Болгарії ХХ століття і був почесним громадянином Софії.

Теги: ФК «Фіорентина» НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

