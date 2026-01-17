Пішов з життя президент титулованого італійського футбольного клубу

Коммісо придбав «Фіорентину» у 2019 році

Президент італійського футбольного клубу «Фіорентина» Рокко Коммісо помер на 77-му році життя. Як інформує «Главком», про це повідомляє пресслужба клубу.

Коммісо помер після тривалої хвороби. Клуб повідомив, що тренувальний центр «Фіорентини» «Віола Парк» буде названий на його честь.

Коммісо придбав «Фіорентину» і став її президентом у 2019 році.

Після цього клуб двічі виходив у фінал Ліги конференцій (2023, 2024 роки) та один раз – у фінал Кубка Італії (2023).

