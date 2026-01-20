Росія поширює фейкові відео зі зверненнями українських військових – ЦПД

Центр протидії дезінформації назвав мету російських фейків, які спрямовані на українську аудиторію

Російська пропаганда поширює в українському інформаційному просторі відеоролики, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. На цих відео українські військові виступають із заявами про відсутність харчів та техніки на фронті. Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив, що ці відео є черговою пропагандою Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення ЦПД.

На фейкових відео, згенерованих ШІ чоловіки, яких видають за українських військових, скаржаться на відсутність необхідного забезпечення у війську. «У цих матеріалах також спекулюють на темі відключень електроенергії, просуваючи наративи про «марність боротьби» та безперспективність спротиву. Для підвищення довіри використовуються синтезовані голоси, постановочна емоційність і псевдореалістичні візуальні образи», – розповіли в ЦПД.

За даними ЦПД Росія продовжує активно впроваджувати свою пропаганду за допомогою ШІ. Це дає їй можливість масово створювати подібний дезінформаційний контент із мінімальними витратами.

Головна перевага фейкових відео, які Росія направляє на українську аудиторію, це емоційність та особистісний формат звернень. У ЦПД зауважили, що саме це робить такі відео небезпечними. «В умовах загальної напруги надмірна реалістичність ШІ-відео не дає змоги швидко розпізнати підробку – контент сприймається як справжній, що й використовують творці фейків для швидкого поширення через алгоритми соцмереж», – йдеться в повідомленні.

Головна мета фейків та російської дезінформації – це деморалізація суспільства та підрив стійкості українського суспільства.

Нагадаємо, як «Нафтогаз» заявив, що у мережі поширюється недостовірна інформація про нібито запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині. Компанія завила, що подібні фейки є цілеспрямованою дискредитаційною кампанією.

Також повідомлялося, що українцям надходять електроні листи з фішингової розсилки від імені Міністерства енергетики України. У Міненерго повідомили, що ця розсилка є фейковою, міністерство не здійснює таких розсилок.

Раніше «Главком» писав про те, що пропаганда РФ продовжує поширювати дезінформаційні повідомлення про «повний контроль» над Куп’янськом та про «успішне відбиття» російськими військовими українських наступів на місто. Зокрема, пропагандисти повідомляють про нібито «знищення кількох українських ДРГ» на підступах до Куп’янська, наголошуючи, що їх кинули в наступ для «підтримання інформаційного галасу навколо міста».